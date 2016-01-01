عماد حمدي: الكيماوية تمتلك خبرات تؤهلها لتولي صناعة السيارات

قال عماد حمدي رئيس النقابة العامة للكيماويات، إن الشركة القابضة للنقل البري والبحري من الكيانات المتميزة التى لها أهمية كبيرة وتحقق نتائج مالية متميزة.



وأكد حمدي، في تصريحات لـ"صدى البلد" أنه طلب من وزير قطاع الأعمال الحالي النظر في موضوع نقل سيارات الشركات القابضة إلى شركتي النقل البري والبحري، مضيفًا أن الشركات القابضة للكيماويات لديها قدرة علمية عالية.



وذكر رئيس النقابة، أن القابضة الكيماوية تمتلك كوادر ذات خبرة فنية في تولي أمر السيارات التابعة لها، مضيفًا أنه يوجد 4 شركات متعلقة بصناعة السيارات تتبع القابضة للصناعات الكيماوية، وهى ناروبين واليايات، وسيجوارت، والنقل والهندسية التي يندرج جميع أعمالها تحت ادارة القابضة الكيماوية.



وأوضح، حمدي، أنه ليس من الضروري لإنشاء كيان متكامل للنقل، أن توضع كل الشركات تحت مظلة واحدة، مضيفًا أن التعاون من سمات التقدم والتطور مثل الدول المتقدمة.



يذكر أن وزارة قطاع الأعمال العام تراجعت عن قرار الوزير السابق خالد بدوى، الخاص بتجميع شركات السيارات تحت لواء الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى.



وكان من المفترض وفق القرار أن يتم نقل الشركات إلى القابضة للنقل البحرى والبرى يوم 1 يوليو الماضى وهو ما لم يتم تنفيذه.



ويضم القطاع 8 شركات متعلقة بصناعة السيارات 4 منها تتبع القابضة للصناعات الكيماوية، وهى ناروبين واليايات والنقل والهندسة، وسيجوارت، فيما تتبع شركة النصر لصناعة السيارات القابضة المعدنية وتتبع شركات النيل لصناعة وإصلاح السيارات، الهندسية لصناعه السيارات، مصر لتجارة السيارات القابضة للنقل البحرى والبرى.