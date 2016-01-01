3 طرق تحميك من وساوس الشيطان أثناء الصلاة.. فيديو

قال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إنه في حال انشغل المُصلي بأفكار أو وساوس شيطانية، أدت إلى السهو في الصلاة، فإن هذا لا يبطلها، منوهًا بأن صلاته صحيحة.



وأوضح «وسام» عبر البث المباشر بصفحة دار الإفتاء على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، في إجابته عن سؤال: «تأتيني أفكار أثناء الصلاة تلهيني عنها، وتجعلني أسهو كثيرًا، فهل صلاتي صحيحة؟ »، أنه ورد عن عُثْمَانَ بْن أَبِي الْعَاصِ رضي الله عنه أنه أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ الشَّيْطَانَ قَدْ حَالَ بَيْنِي وَبَيْنَ صَلَاتِي وَقِرَاءَتِي يَلْبِسُهَا عَلَيَّ،. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « ذَاكَ شَيْطَانٌ يُقَالُ لَهُ خَنْزَبٌ ، فَإِذَا أَحْسَسْتَهُ فَتَعَوَّذْ بِاللَّهِ مِنْهُ» قَالَ : فَفَعَلْتُ ذَلِكَ فَأَذْهَبَهُ اللَّهُ عَنِّي.



وأضاف أنه على المُصلي أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، ويكمل صلاته ، ولا يلتفت لمثل هذه الوسوسة، مشيرًا إلى أنها لو كانت هذه الوسوسة من الشيطان وليست حديث نفس ، فإنها ستزول مباشرة بمجرد الاستعاذة بالله ، أما إذا كانت الوسوسة حديث نفس فستظل تراود المصلي عن صلاته.



وتابع: وعليه أن يعود نفسه على الانشغال بما يتلو من قرآن وذكر في الصلاة، ويستعين على ذلك بالتركيز وتقطيع الآيات والوقوف عند رأس كل آية، وكذلك في التسبيح بالركوع والسجود، فهذا يساعد على الخشوع، وأيضًا عدم الدخول في الصلاة وقلبه منشغل بأمر من أمور الدنيا.

