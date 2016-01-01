أحمد موسى: شركة أبوتريكة تورطت في تمويل العمليات الإرهابية.. فيديو

قال الإعلامي أحمد موسى، إن محمد أبو تريكة يتعاون مع أحد عناصر حركة "رصد" التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية، مشيرًا إلى أن جميع أعضاء التنظيم الدولي سافروا إلى الخارج خلال عام 2011 عبر شركة محمد أبو تريكة.





وأضاف "موسى"، في برنامج «على مسئوليتي» المذاع على فضائية «صدى البلد»، إن محمد أبوتريكة، تحمل نفقات سفر والدة أحد الإرهابيين المشاركين في الهجوم الإرهابي على قسم شرطة كرداسة ومثلوا بجثث الشهداء، مؤكدًا أن "أبو تريكة" إرهابي في نظر القانون.





وطالب الإنتربول الدولي بالقبض على "أبو تريكة" خلال تواجده في موسكو باعتباره أحد كوادر الجماعة الإرهابية.





وأكد أنه سيتصدى للمدافعين عن أبوتريكة، قائلًا: «سأتصدى لأي شخص يدافع عن أبوتريكة في الإعلام المصري، واعتبروا هذا الكلام تهديدًا.