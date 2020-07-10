مشاهدة مباراة فرنسا وبلجيكا بث مباشر بتاريخ 10-07-2018 كأس العالم 2018

يبدأ يوم الثلاثاء الموافق 10 يوليو 2018 اولي مباريات نصف نهائي بطولة كأس العالم حيث يلتقي المنتخب البلجيكي نظيره المنتخب الفرنسي ، علي استاد ملعب سانت بطرسبرج ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطوله كأس العالم 2018 و المقامه في روسيا .



مباراة فرنسا وبلجيكا :

مباراة فرنسا و بلجيكا هي احد المباريات التي من المنتظر ان تكون من امتع المباريات في كأس العالم علي الاطلاق و ذلك بسبب قوه الفريقين و طريقه لعبهم و قدرت الفريقين علي تخطي اكبر الفرق في المونديال ليس كذلك فحسب و لكن ايضًا الاطاحه بهم من مونديال روسيا 2018 .



فالمنتخب البلجيكي استطاع ان يقدم مباراة كبيره جدًا للتاريخ امام المنتخب البرازيلي و التي انتهت بهدفين للمنتخب البلجيكي مقابل هدف وحيد استطاع المنتخب البرازيلي ان يسجله بصعوبه في شباك المنتخب البلجيكي ، فقد استطاع المنتخب البلجيكي الاطاحه ببطل كأس العالم وحامل اللقلب خمس مرات من المونديال في الدور ربع النهائي من البطوله .



اما عن المنتخب الفرنسي فقد قدم مباراة عي الاخري في نفس مستوي قوه و روعه مباراة المنتخب البلجيكي ، فقد استطاعت ان تتطيح بمنتخب اوروجواي من البطوله بكل سهوله و ان تحرز في شباكه هدفين نظيفين دون رد في المباراة التي جمعت بينهم في ربع نهائي مونديال روسيا .



موعد مباراة فرنسا وبلجيكا :

ستقام مبااراة فرنسا و بلجيكا يوم الثلاثاء 10 يونيو 2018 علي ملعب استاد كريستوفسكي في العاصمه الروسيه موسكو و ذلك في تمام الساعه الثامنه مساءً بتوقيت مصر و في تمام الساعه التاسعه مساءً بتوقيت المملكه العربيه السعوديه و مكه المكرمه ، وذلك ضمن منافسات نصف نهائي كأس العالم 2018 .



القنوات الناقلة لمباراة فرنسا وبلجيكا :

سينقل المباراة بين المنتخب البلجيكي و المنتخب الفرنسي شاشة مجموعه قنوات بي إن سبورتس (beIN SPORTS MAX 2 HD AR -beIN SPORTS MAX 1 HD AR ) التي تمتلك حقوق بث المبارايات الخاصه بموندبال روسيا 2018 في مصر و الشرق الاوسط.



