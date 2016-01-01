كارثة في اليابان.. 179 قتيلاً حتى الآن جراء الفيضانات

توفى أكثر من 179 شخصًا في اليابان، حتى الآن، جراء الفيضانات التى ضربت البلاد مؤخرًا، الأمر الذى تسبب في إلغاء زيارة خارجية لرئيس الوزراء الياباني، إلى 4 دول.





وفي هذا الشأن، قالت مجلة "لوبوان" الفرنسية أن رئيس الوزراء الياباني، شينزو أبي، سوف يتوجه الأربعاء إلى المنطقة المنكوبة غرب البلاد، بعد وصول الضحايا إلى 179 على الأقل، جراء الفيضانات والانزلاقات الأرضية الناتجة عن الأمطار الشديدة.





وألغى آبي، جولة في 4 دول، من بينها بلجيكا وفرنسا، وغادر طوكيو، في ساعات مبكرة من اليوم إلى أقليم وكاياما، الذي يعد أكثر الأقاليم المنكوبة بالفيضانات والانزلاقات.





وإلى جانب هذا العدد من القتلى، تتحدث وسائل الإعلام عن اختفاء ما بين 50 و60 شخصاً.





ويعد هذا الحادث هو الأكبر الذي يضرب الأرخبيل الياباني من هذا النوع منذ عام 1982.



