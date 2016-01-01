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أخبار العالم

اعتقال مسئول كبير بوزارة الدفاع السعودية بتهمة الرشوة

الأربعاء 11/يوليه/2018 - 08:57 ص
صدى البلد
سمر صالح
أعلنت السلطات السعودية، توقيف مسؤول تنفيذي بوزارة الدفاع، إثر اتهامه بالرشوة والتعاملات المالية المشبوهة.

وقالت وكالة "واس" السعودية إن النائب العام السعودي، سعود المعجب، أكد في بيان، أن "الجهات الأمنية المختصة تلقت معلومات من وزارة الدفاع، تتعلّق بتعاملات مالية مشبوهة لأحد المسؤولين التنفيذيين في الوزارة مع إحدى الشركات التجارية بالمملكة".

وأضاف البيان: "وبعد استكمال التحريات وإجراءات التثبت والاستدلال من قبل الجهات المختصة، تم التوصل إلى نتائج أكدت سعي المسؤول المذكور لتسهيل إجراءات غير نظامية لصرف مستحقات مالية لتلك الشركة، مستغلًا في ذلك نفوذه الوظيفي".

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