ads

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار البلد

نتيجة الثانوية العامة 2018 على موقع وزارة التربية والتعليم .. خلال ساعات

الأربعاء 11/يوليه/2018 - 09:19 ص
نتيجة الثانوية العامة
نتيجة الثانوية العامة 2018
ياســـمين بدوي
يستعد مسئولو الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم على الإنترنت لنشر نتيجة الثانوية العامة 2018، بعد اعتمادها من الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

ومن المقرر أن تعلن وزارة التربية والتعليم في بيان رسمي خلال ساعات عن الرابط الإلكتروني الخاص بإعلان نتيجة الثانوية العامة 2018، حتى يتمكن الطلاب من الدخول على هذا الرابط والاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2018 برقم الجلوس للحصول عليها بالتفاصيل والدرجات.

وأكد خالد عبد الحكم، مدير عام الإدارة العامة للامتحانات، نائب رئيس عام امتحانات الثانوية العامة 2018 بوزارة التربية والتعليم، أن نسبة النجاح في نتيجة امتحانات الثانوية العامة 2018 بلغت 74%.

وقال عبد الحكم، في تصريح خاص لموقع "صدى البلد" إنه سيتم اليوم الأربعاء اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2018 وقائمة أوائل الثانوية العامة 2018 من جانب الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم.

وأوضح عبد الحكم أنه من المقرر أن تنظم وزارة التربية والتعليم غدًا الخميس مؤتمرًا صحفيًا للإعلان عن أسماء أوائل الثانوية العامة 2018 ، والإحصائيات الخاصة بنتيجة الثانوية العامة 2018.

وأكد مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم أن قائمة أوائل الثانوية العامة 2018 تضم أكثر من 50 طالبا وطالبة على مستوى الجمهورية.

وأشار المصدر في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد، إلى أنه بالنسبة لنتيجة الثانوية العامة 2018 ، فلم يحصل أي طالب من أوائل الثانوية العامة 2018 على مجموع 100 %.

وقال المصدر إن هناك تقاربا شديدا بين مجاميع أوائل الثانوية العامة 2018، مشيرًا إلى أنه تم ترتيبهم ترتيبًا أبجديًا.

وأوضح المصدر أن نتيجة الثانوية العامة 2018 ، من المقرر أن تكون متاحة لجميع الطلاب في جميع مدارس الجمهورية صباح السبت القادم الموافق 14 يوليو 2018 .

جدير بالذكر أن ماراثون امتحانات الثانوية العامة 2018 ، كان قد انطلق رسميًا يوم 3 يونيو 2018، وانتهى يوم 1 يوليو 2018، وبلغ عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الثانوية العامة هذا العام 656.343 طالبا وطالبة على مستوى الجمهورية، وبلغ عدد اللجان (1777) لجنة، وبلغ عدد الملاحظين 92526 ملاحظًا، وبلغ عدد مقدري الدرجات 55612.

ترشيحاتنا

نتيجة الثانوية العامة 2018 .. نسبة النجاح 74% والوزير يعتمدها اليوم

النفط يتراجع بعد تهديد ترامب بفرض رسوم على الصين

مدرب ألمانيا السابق يتمنى تتويج إنجلترا بلقب المونديال

رسوم إضافية على واردات أمريكا من الصين.. وبكين تتوعد بتدابير مضادة

بالأسماء..مصرع 4 وإصابة 7 فى انقلاب سيارة بترعة الكلابية بقنا

محافظ البحيرة: علاجات بيولوجية للقضاء على الأفاعي.. فيديو

الإفتاء تكشف بالدليل عدم حرمة زيارة المرأة للقبور

عصرية أو كلاسيكية إليك أنسب فستان زفاف يناسبك.. صور

علي جبر يفجر مفاجأة حول انتقاله إلى نادي بيراميدز

ضبط كميات من الأدوية المهربة في حملة لصحة الدقهلية بالسنبلاوين

نتيجة الثانوية العامة 2018.. وزير التعليم يعتمدها اليوم ويعلنها في مؤتمر صحفي غدًا.. قائمة الأوائل تشمل أكثر من 50 طالباً مجاميعهم متقاربة.. وصدى البلد ينشر أعداد الناجحين والراسبين

حلبية: ندرس عرض بيراميذ لضم جمعة ونتمسك بالبديل أولاً

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد .. أحدث إطلالة للفنانة الهندية الشهيرة تابو

هاني البحيري يتألق بتصميمات فساتين زفاف في فرنسا.. صور

حقيبة الوسط تعود وبقوة في موضة صيف 2018.. صور

هاني البحيري يثير ضجة بعرض أزياء في فرنسا.. صور

هشام مصور خطوبة شقيق محمد صلاح: احترام خصوصية النجوم هي الأهم

فيديو

الآثار تعلن عن كشف أثري مهم .. السبت القادم.. فيديو
التونة المعلبة تهدد حياتك.. وطريقة سهلة لتحضيرها بالمنزل
حضري كمبوت الخوخ فى المنزل مع نجلاء الشرشابي
محافظ البحيرة: علاجات بيولوجية للقضاء على الأفاعي.. فيديو
سيناريوهات متعددة وجريمة واحدة.. جثامين 3 أطفال تفجر شائعات عديدة بين المواطنين.. صدى البلد يكشفها ويواجه رجال التحقيقات بها.. ومصادر تنفيها وتؤكد: DNA والكاميرات يكشفان الحقيقة

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ماهي توقعاتك لمباراة انجلترا وكرواتيا؟

ماهي توقعاتك لمباراة انجلترا وكرواتيا؟