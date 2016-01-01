نتيجة الثانوية العامة 2018 على موقع وزارة التربية والتعليم .. خلال ساعات

يستعد مسئولو الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم على الإنترنت لنشر نتيجة الثانوية العامة 2018، بعد اعتمادها من الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.



ومن المقرر أن تعلن وزارة التربية والتعليم في بيان رسمي خلال ساعات عن الرابط الإلكتروني الخاص بإعلان نتيجة الثانوية العامة 2018، حتى يتمكن الطلاب من الدخول على هذا الرابط والاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2018 برقم الجلوس للحصول عليها بالتفاصيل والدرجات.



وأكد خالد عبد الحكم، مدير عام الإدارة العامة للامتحانات، نائب رئيس عام امتحانات الثانوية العامة 2018 بوزارة التربية والتعليم، أن نسبة النجاح في نتيجة امتحانات الثانوية العامة 2018 بلغت 74%.



وقال عبد الحكم، في تصريح خاص لموقع "صدى البلد" إنه سيتم اليوم الأربعاء اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2018 وقائمة أوائل الثانوية العامة 2018 من جانب الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم.



وأوضح عبد الحكم أنه من المقرر أن تنظم وزارة التربية والتعليم غدًا الخميس مؤتمرًا صحفيًا للإعلان عن أسماء أوائل الثانوية العامة 2018 ، والإحصائيات الخاصة بنتيجة الثانوية العامة 2018.



وأكد مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم أن قائمة أوائل الثانوية العامة 2018 تضم أكثر من 50 طالبا وطالبة على مستوى الجمهورية.



وأشار المصدر في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد، إلى أنه بالنسبة لنتيجة الثانوية العامة 2018 ، فلم يحصل أي طالب من أوائل الثانوية العامة 2018 على مجموع 100 %.



وقال المصدر إن هناك تقاربا شديدا بين مجاميع أوائل الثانوية العامة 2018، مشيرًا إلى أنه تم ترتيبهم ترتيبًا أبجديًا.



وأوضح المصدر أن نتيجة الثانوية العامة 2018 ، من المقرر أن تكون متاحة لجميع الطلاب في جميع مدارس الجمهورية صباح السبت القادم الموافق 14 يوليو 2018 .



جدير بالذكر أن ماراثون امتحانات الثانوية العامة 2018 ، كان قد انطلق رسميًا يوم 3 يونيو 2018، وانتهى يوم 1 يوليو 2018، وبلغ عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الثانوية العامة هذا العام 656.343 طالبا وطالبة على مستوى الجمهورية، وبلغ عدد اللجان (1777) لجنة، وبلغ عدد الملاحظين 92526 ملاحظًا، وبلغ عدد مقدري الدرجات 55612.