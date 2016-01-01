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كشف

الغندور يكشف حقيقة رحيل شيكابالا والسعيد والشناوي لـ بيراميدز

الأربعاء 11/يوليه/2018 - 12:12 م
خالد الغندور
خالد الغندور
ياسمين تيسير
كشف خالد الغندور نجم الزمالك السابق، والإعلامي الحالي حقيقة ضم نادي بيراميدز لعدد جديد من نجوم الأهلي والزمالك.

ونفي الغندور، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إمكانيه رحيل شيكابالا نجم الزمالك المعار للرائد السعودي وأحمد الشناوي حارس الزمالك وطارق حامد نجم الفريق لبيراميدز إضافة لعبد الله السعيد نجم الأهلي المعار لأهلي جدة.

وكتب: "عبد الله السعيد مش رايح الاهرام.. شيكا مش رايح الاهرام.. أحمد الشناوي باقي في الزمالك.. وطارق حامد غير مطلوب في الاهرام بعد التعاقد مع أحمد توفيق".

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