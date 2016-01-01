توأم الثانوية العامة: نحلم بلقاء السيسي مرة أخرى.. فيديو

سعادة عارمة انتابت ندى ونادين شريف المنسي عقب مكالمة تليفونية تلقتها من مكتب وزير التربية والتعليم، والذي أخبرهما بالحصول على المركز الأول بالثانوية العامة.





تهوى ندى ونادين بجانب اجتهادهما الدراسي الغناء والعزف على الآلات الموسيقية، حتى أن إحداهما قدمت الأغنيات الوطنية في العديد من المحافل والتي كانت أهمها وأكثرها مكانة في قلبها الغناء في احتفالات سيناء أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي كان بمثابة حلم حققته بالحديث للرئيس ومصافحته.





وفي حديث ندى إحدى التوأمان صاحبة موهبة الغناء لعدسة "صدى البلد"، أكدت على حبها الشديد للغناء، متمنية لو أن يتكرر لقاؤها للرئيس مرة أخرى ولكن هذه المرة بالتكريم على مجهودها طوال العام والحصول على المركز الأول على مستوى الجمهورية، مشيرة إلي مدى سعادتها باللقاء الأول.



