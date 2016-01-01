مستقبل وطن يفتتح مقره الجديد في الشرقية

يفتتح المهندس أشرف رشاد الشريف، رئيس حزب مستقبل وطن، والمهندس حسام الخولي الأمين العام للحزب، ومحمد سليم أمين محافظة الشرقية، المقر الجديد لأمانة المحافظة، وذلك يوم السبت المقبل.



ويحضر الافتتاح، العديد من قيادات الحزب وأمناء الأمانات المركزية ونواب الحزب بالمحافظة، وعددا من الشخصيات العامة والقيادات التنفيذية بمحافظة الشرقية.



ويأتي ذلك في إطار الخطة التي ينتهجها حزب مستقبل وطن، برئاسة المهندس أشرف رشاد الشريف، والتي تهدف للتواصل مع المواطنين والتواجد بينهم والاستماع لمشاكلهم والعمل على حلها، من خلال وجود مقرات للحزب بكافة المحافظات والمراكز والقرى على مستوى الجمهورية.