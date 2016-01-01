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تعليم

نتيجة الثانوية العامة 2018.. بالاسم ورقم الجلوس من موقع وزارة التربية والتعليم مباشر محافظة القاهرة

الخميس 12/يوليه/2018 - 04:18 م
ياســـمين بدوي
نتيجة الثانوية العامة 2018 .. أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني نتيجة الثانوية العامة 2018 على موقعها الرسمي على الانترنت ويمكن لمن يهمه الامر الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2018 برقم الجلوس

وقد بلغ عدد المتقدمين للامتحان هذا العام (644,715)، والحاضرين (556,284) وعدد الناجحين (413,079)، مؤكدًا على النسبة المئوية للنجاح للعام الدراسي 2017/2018 بلغ (74,3%)، مقارنة بالأعوام السابقة حيث بلغت النسبة المئوية للنجاح في عام 2014 (76.6%)، وفى عام 2015 بلغت (79,4%) وفى عام 2016 بلغت (75,7%)، وفى عام 2017 بلغت نسبة النجاح (72,4%)

وكان الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم أعلن نتيجة الثانوية العامة 2018 فى مؤتمر صحفى بالاضافة إلى قيام الوزارة بنشر النتيجة على مرقعها الرسمي .

وقال وزير التربية والتعليم إن إحصاء عدد المتقدمين بلغ عددهم(644,715)، والحاضرين (556,284) وعدد الناجحين (413,079).

واشار الوزير أن النسبة المئوية للنجاح للعام الدراسي 2017/2018 بلغ (74,3%)، مقارنة بالأعوام السابقة حيث بلغت النسبة المئوية للنجاح في عام 2014 (76.6%)، وفى عام 2015 بلغت (79,4%) وفى عام 2016 بلغت (75,7%)، وفى عام 2017 بلغت نسبة النجاح (72,4%).


ومن جانبه أكد الدكتور رضا حجازى رئيس قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم ورئيس امتحانات الثانوية العامة، إن كاميرات المراقبة التى تم تركيبها لأول مرة فى لجان الامتحانات تم تفريغها وإرسال نسخة منها إلى الشئون القانونية وتبين تطابق الإجابات، وتم تحديد 82 طالبًا تطابقت إجاباتهم فى مادة الفلسفة والمنطق فى إحدى اللجان بمحافظة سوهاج.

وأضاف أنه تم عمل عدة لجان لفحص أوراقهم وانتهى القرار إلى حرمانهم عام من الامتحانات، مشيرا إلى أن الوزارة نجحت فى تحقيق تكافؤ الفرص بين الطلاب .


وقد بلغ عدد المتقدمين للامتحان هذا العام (644,715)، والحاضرين (556,284) وعدد الناجحين (413,079)، مؤكدًا على النسبة المئوية للنجاح للعام الدراسي 2017/2018 بلغ (74,3%)، مقارنة بالأعوام السابقة حيث بلغت النسبة المئوية للنجاح في عام 2014 (76.6%)، وفى عام 2015 بلغت (79,4%) وفى عام 2016 بلغت (75,7%)، وفى عام 2017 بلغت نسبة النجاح (72,4%).


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