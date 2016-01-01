ائتلاف حب الوطن ينظم قافلة طبية متكاملة في الكريمات

يواصل ائتلاف حب الوطن عطاءه المتميز بسلسلة قوافل طبية مجانية متكاملة، ابتداء من اليوم الجمعة، بالكريمات بمركز أطفيح والعديد من المراكز والأقسام بمحافظة الجيزة، الفترة المقبلة.



وقال الدكتور أسامة عقبي المتحدث الرسمي بإسم ائتلاف حب الوطن، أن ذلك يأتي في إطار الدور الخدمي المتميز لائتلاف حب الوطن، واستكمال مسيرة القوافل الطبية المجانية المتكاملة التي بدأها الائتلاف منذ فترة بالتعاون مع وزارة الصحة، خدمة للمواطن، وسعيا لتقديم خدمة طبية لائقة بكافة كافة ربوع مصر.



يأتي ذلك برعاية بدور جمال عضو الهيئة العليا لائتلاف حب الوطن، وتوجيهات المهندس بدوي عقبي الأمين العام لائتلاف حب الوطن بمحافظة الجيزة.