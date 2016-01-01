ads
ads

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

برلمان

ائتلاف حب الوطن ينظم قافلة طبية متكاملة في الكريمات

الجمعة 13/يوليه/2018 - 05:00 ص
ائتلاف حب الوطن
ائتلاف حب الوطن
أحمد أيمن
يواصل ائتلاف حب الوطن عطاءه المتميز بسلسلة قوافل طبية مجانية متكاملة، ابتداء من اليوم الجمعة، بالكريمات بمركز أطفيح والعديد من المراكز والأقسام بمحافظة الجيزة، الفترة المقبلة.

وقال الدكتور أسامة عقبي المتحدث الرسمي بإسم ائتلاف حب الوطن، أن ذلك يأتي في إطار الدور الخدمي المتميز لائتلاف حب الوطن، واستكمال مسيرة القوافل الطبية المجانية المتكاملة التي بدأها الائتلاف منذ فترة بالتعاون مع وزارة الصحة، خدمة للمواطن، وسعيا لتقديم خدمة طبية لائقة بكافة كافة ربوع مصر.

يأتي ذلك برعاية بدور جمال عضو الهيئة العليا لائتلاف حب الوطن، وتوجيهات المهندس بدوي عقبي الأمين العام لائتلاف حب الوطن بمحافظة الجيزة.

ترشيحاتنا

علي جمعة: تغميض العينين في الصلاة مكروه .. ويجوز في هذه الحالة

انتظام حركة الملاحة بمطار القاهرة عقب وقوع انفجار فى مصنع البتروكيماويات .. فيديو

فساتين الدانتيل المثيرة لموضة صيف 2018.. صور

رشا نبيل: المحافظون يعيشون حالة ارتباك.. فيديو

بيت العائلة المصرية يعرض مجهوداته على شيخ الأزهر والبابا تواضروس

مرتضى منصور: أحمد الشناوي انتقل لـ بيراميدز بـ 3 ملايين دولار

انفجار فى أحد مخازن شركة هيليوبوليس للصناعات الكيماوية قرب المطار

تكثيف أمني بمحيط شركة هليوبوليس للصناعات الكيماوية عقب الانفجار.. فيديو

12 مصابا في حريق مخزن كيماويات شرق القاهرة

وزير الطيران: مطار القاهرة آمن.. ولا تأثير على المهابط والممرات..فيديو

هاني الناظر من مطار القاهرة: حركة الطيران طبيعية

مصدر أمني: انتظام حركة الملاحة بمطار القاهرة

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد..إطلالة ميلانيا ترامب في حفل الناتو ببلجيكا

فساتين الدانتيل المثيرة لموضة صيف 2018.. صور

الجواكت الطويلة الفورمال long blazer موضة صيف 2018

بعد زواجها.. إطلالات جريئة لـ ابنة حسين فهمي

الأول مكرر علمي رياضة بالقليوبية: أريد منحة فى هندسة الطيران

فيديو

وزير الطيران: مطار القاهرة آمن.. ولا تأثير على المهابط والممرات..فيديو
أبرز فيديوهات التوك شو: يونس المصري: لا وفيات في انفجار مخزن البتروكيماويات والإصابات طفيفة..وفيديو يكشف وقوع الانفجار خارج أسوار مطار القاهرة..وبكري:رئيس الوزراء يستقبل المحافظين الجدد الأسبوع المقبل
لحظات الرعب فى انفجار مخازن شركة الصناعات الكيماوية.. فيديو
عائشة بن أحمد تتفوق على خالد سليم في الرقص اللاتيني.. فيديو
رشا نبيل: مؤلف فن اللامبالاة سعيد بشغف المصريين بقراءة كتابه

ﺗﺼﻮﻳﺖ

توقعاتك لنهائى كأس العالم ؟

توقعاتك لنهائى كأس العالم ؟