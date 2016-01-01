ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار البلد

مدبولي يشهد اتفاقية بين الاتصالات والتعليم لتوصيل الانترنت للمدارس

الخميس 12/يوليه/2018 - 05:36 م
صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
محمود مطاوع
شهد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء توقيع اتفاقية بين الشركة المصرية للاتصالات و التربية والتعليم لتوصيل خدمة الانترنت للمدارس وذلك تمهيدا لتسليم طلاب المدارس تابلت خلال العام الدراسي المقبل.

جاء ذلك التوقيع على هامش اجتماع مجلس الوزراء الاسبوعي برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي.

ووقع على الاتفاقية رئيس الشركة المصرية للاتصالات ومسئول وزارة التربية والتعليم وحضر التوقيع وزيرا التعليم والاتصالات.

ترشيحاتنا

حكم الشك فى عدد الركعات أثناء الصلاة

فيليب موريس مصر تعلن عن زيادة أسعار منتجاتها

الإعدام شنقا لـ 7 من أعضاء الإخوان قتلوا أمين شرطة بالشرقية

طرح أول وحدات للإسكان المميز بـ العلمين الجديدة

الأولى علمي علوم: طب القاهرة هدفي

العثور على مشجع بريطاني مفقود في روسيا

الأول على الثانوية العامة: أتمنى الالتحاق بكلية عسكرية.. صور

شاهد .. أول ظهور لجورج كلوني بعد تعرضه لحادث سير

تقارير صحفية: صفقة رونالدو تربك حسابات نيمار

تقارير: كريستيانو رونالدو قد يغيب عن أول مباراة ضد ريال مدريد

تحويلات مرورية بميدان هليوبليس بسبب مترو الأنفاق

الحكومة توافق على قانونين بمنح تيسيرات لممولى الضرائب والتأمينات

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد زواجها للمرة الثالثة.. إطلالات جريئة لـ ابنة حسين فهمي

الأول مكرر علمي رياضة بالقليوبية: أريد منحة فى هندسة الطيران

تفاصيل مؤتمر المهرجان القومي للمسرح .. صور

سميرة عبد العزيز وأحمد حلاوة وسميرة محسن أبرز حضور المؤتمر الصحفي للمهرجان القومي.. صور

حقيقة أم خيال.. سعر صادم لفستان إليسا في بوستر ألبومها الجديد

فيديو

متحدث الصحة يكشف آخر تطورات حادث طريق مطروح إسكندرية.. فيديو
الشركة القابضة تكشف سبب انقطاع المياه في الجيزة.. فيديو
السابع مكرر علمي رياضة: أخذت دروس في كل المواد .. فيديو
لأصحاب الرجيم .. تحضير سلطة المشروم الشهية
الاول مكرر علمي علوم بأسيوط: مجدي يعقوب مثلي الأعلى .. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

توقعاتك لنهائى كأس العالم ؟

توقعاتك لنهائى كأس العالم ؟