مدبولي يشهد اتفاقية بين الاتصالات والتعليم لتوصيل الانترنت للمدارس

شهد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء توقيع اتفاقية بين الشركة المصرية للاتصالات و التربية والتعليم لتوصيل خدمة الانترنت للمدارس وذلك تمهيدا لتسليم طلاب المدارس تابلت خلال العام الدراسي المقبل.



جاء ذلك التوقيع على هامش اجتماع مجلس الوزراء الاسبوعي برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي.



ووقع على الاتفاقية رئيس الشركة المصرية للاتصالات ومسئول وزارة التربية والتعليم وحضر التوقيع وزيرا التعليم والاتصالات.

