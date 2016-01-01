إصابة 8 أشخاص في تصادم بطريق القصير- مرسى علم

أصيب 8 مواطنين في حادث تصادم بين سيارتين بطريق (القصير/ مرسى علم)، اليوم الخميس، وتم نقل المصابين إلى مستشفى القصير.



تلقى الدكتور بدوي سعيد، مدير مرفق إسعاف البحر الأحمر، إخطارًا بتصادم سيارتين بالكيلو 5 طريق (القصير- مرسى علم)، جنوبي البحر الأحمر، وأسفر الحادث عن إصابة 8 مواطنين، وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف قامت بنقل المصابين إلى مستشفى القصير المركزي.



وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.