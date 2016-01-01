إصابة 8 أشخاص في تصادم بطريق القصير- مرسى علم

أصيب 8 مواطنين في حادث تصادم بين سيارتين بطريق (القصير/ مرسى علم)، اليوم الخميس، وتم نقل المصابين إلى مستشفى القصير.
تلقى الدكتور بدوي سعيد، مدير مرفق إسعاف البحر الأحمر، إخطارًا بتصادم سيارتين بالكيلو 5 طريق (القصير- مرسى علم)، جنوبي البحر الأحمر، وأسفر الحادث عن إصابة 8 مواطنين، وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف قامت بنقل المصابين إلى مستشفى القصير المركزي.
وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.
تلقى الدكتور بدوي سعيد، مدير مرفق إسعاف البحر الأحمر، إخطارًا بتصادم سيارتين بالكيلو 5 طريق (القصير- مرسى علم)، جنوبي البحر الأحمر، وأسفر الحادث عن إصابة 8 مواطنين، وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف قامت بنقل المصابين إلى مستشفى القصير المركزي.
وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.