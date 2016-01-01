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حوادث

إصابة 8 أشخاص في تصادم بطريق القصير- مرسى علم

الخميس 12/يوليه/2018 - 05:28 م
اصابة - اسعاف
اصابة - اسعاف
إبراهيم جادالله
أصيب 8 مواطنين في حادث تصادم بين سيارتين بطريق (القصير/ مرسى علم)، اليوم الخميس، وتم نقل المصابين إلى مستشفى القصير.

تلقى الدكتور بدوي سعيد، مدير مرفق إسعاف البحر الأحمر، إخطارًا بتصادم سيارتين بالكيلو 5 طريق (القصير- مرسى علم)، جنوبي البحر الأحمر، وأسفر الحادث عن إصابة 8 مواطنين، وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف قامت بنقل المصابين إلى مستشفى القصير المركزي.

وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

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