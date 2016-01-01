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كأس العالم

تعليمات أمنية مشددة في فرنسا لمشاهدة نهائي المونديال

الخميس 12/يوليه/2018 - 05:53 م
الشرطة الفرنسية
الشرطة الفرنسية
محمد رشاد
قال ميشيل ديلبيش، قائد شرطة باريس، اليوم الخميس، إنه سيتم نشر حوالي 12 ألف شرطي في العاصمة الفرنسية، لتأمين احتفالات يوم الباستيل، بعد غد السبت، ومشاهدة المباراة النهائية لكأس العالم، في اليوم التالي.

ومن المقرر أن يتم غلق برج إيفل في العاصمة الفرنسية في كلا اليومين، في ظل استعدادات السلطات ليوم الباستيل، الذي يتخلله إطلاق الألعاب النارية التقليدية، كما سيتم توفير شاشة عملاقة لعرض نهائي المونديال، بين منتخبي فرنسا وكرواتيا.

وسوف يتمكن متنزه شون دي مارس العامة، الواقع على سفح البرج، من استضافة 90 ألف مشجع لمتابعة المباراة من خلال عدة شاشات عملاقة، حسبما أفادت سلطات المدينة.

ووضعت السلطات الفرنسية قواعد صارمة، لتأمين أي عرض عام لمباريات المونديال، ضد خطر الهجمات الإرهابية.

وشهدت فرنسا خلال عامي 2015 و2016، عددا من الهجمات الإرهابية، التي راح ضحيتها أكثر من 230 شخصا.

وأشارت السلطات إلى أن التهديدات بشن هجمات إرهابية، ما زالت قائمة، حيث تم قتل ثمانية أشخاص خلال عمليات إرهابية محدودة، منذ بداية العام الماضي.

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