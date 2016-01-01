برلماني: إعادة مشروع قانون المسئولية الطبية لوزارة العدل

قال النائب مصطفى أبو زيد، وكيل لجنة الصحة بالبرلمان إنه تقدم خلال دور الانعقاد الحالى بمشروع قانون المسئولية الطبية مع عدد من النواب وهم النائب مجدى مرشد والنائب أيمن أبو العلا والنائبة إليزابيث شاكر، إضافة إلى تقديم الحكومة مشروع قانون مماثل.



وأكد أبو زيد فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إنه تم الأخذ بمشروع قانون الحكومة المقدم ولكن لم يناقش خلال دور الإنعقاد الحالي، وتم إعادته إلى إدارة التشريع بوزارة العدل، بسبب وجود شبهة عدم دستورية فى بعض مواد القانون، مشيرا إلى اننا ننتظر مناقشته خلال دور الإنعقاد المقبل بهدف عرضه على الجلسة العامة للبرلمان وإقراره.



وأشار وكيل لجنة الصحة بالبرلمان إلى أن مشروع قانون المسئولية الطبية يعيد الأمل للطبيب، كما أنه يحمى الأطباء من الحبس ويدين المخطئ، أى انه يهدف لصالح المريض والطبيب.