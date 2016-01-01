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حوادث

حبس فرد أمن وعامل سرقا 19 لاب توب من شركة بـ القرية الذكية

الخميس 12/يوليه/2018 - 07:22 م
ضبط متهم
ضبط متهم
مني حسين-أحمد مهدي
أمرت نيابة كرداسة ومركز إمبابة، تحت إشراف المستشار وائل الدرديرى المحامى العام لنيابات شمال الجيزة الكلية، بحبس فرد أمن وعامل 4 أيام على ذمة التحقيقات، ووجهت للأول بتهمة السرقة، والثانى التستر على المتهم الأول.

كان مركز شرطة كرداسة، قد تلقى بلاغًا من مدير الشئون القانونية، بإحدى شركات الاتصالات الكائنة بالقرية الذكية، باكتشافه سرقة 19 جهاز حاسب آلى "لاب توب"، من أحد المبانى التابعة للشركة محل عمله، وبإخطار اللواء عصام سعد مساعد وزير الداخلية، لقطاع أمن الجيزة، أمر بكشف ملابسات الواقعة وضبط مرتكبيها.

وأسفرت التحريات التى أجريت تحت إشراف اللواء إبراهيم الديب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وبرئاسة العقيد حسام أنور مفتش مباحث شمال أكتوبر، بعد الاستعانة بالتقنيات التكنولوجية الحديثة، تم التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة حازم .ع .م 21 سنة فرد أمن سابق بذات الشركة، ومقيم بمنطقة الحوامدية.

عقب تقنين الإجراءات، تمكنت قوة أمنية برئاسة الرائد إسلام سمير رئيس مباحث كرداسة، من إلقاء القبض على المتهم، وبمواجهته.. بما أسفرت عنه التحريات، أقر بارتكابه للواقعة، لمروره بضائقة مالية، وذلك لعلمه بمداخل ومخارج الشركة، حيث استأجر سيارة وتوجه لمبنى الشركة، واستولى على المسروقات وفر هاربًا.

وأضاف المتهم، بتصريفه للمسروقات لدى عميله محمود.ع .م 20 سنة عامل، ومقيم بمنطقة الحوامدية، وتم ضبطه، وبحوزته المسروقات 19 جهاز لاب توب، وأقر الأخير بعلمه أنها متحصلات واقعة السرقة، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة، التى أصدرت قرارها السابق.

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