ads

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

كأس العالم

تركي آل الشيخ يفجر مفاجآت بشأن صفقات الزمالك وبيراميدز

الخميس 12/يوليه/2018 - 07:36 م
صدى البلد
نور عادل
فجر المستشار تركي ال الشيخ، رئيس هيئة الرياضة السعودية، مفاجآت عديدة عن الصفقات التي ستتم خلال الفترة المقبلة بين نادي الزمالك ونادي بيراميدز.

وكتب تركي ال الشيخ عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، إن الزمالك سيحتفظ بطارق حامد وسيتم تمويله لضم فرجاني ساسي، بينما سيكون في نادي بيراميدز كل من أحمد الشناوي ومصطفى فتحي.

جدير بالاشارة أن ادارة نادي بيراميدز بقيادة كل من حسام البدري وهادي خشبة واحمد حسن يسعون لتدعيم صفوف الفريق بلاعبين على اعلى مستوى من اجل دعم الفريق خلال المنافسات المحلية الموسم المقبل.

ترشيحاتنا

نتيجة الثانوية العامة 2018 برقم الجلوس من موقع وزارة التربية والتعليم مباشر

ناصر ماهر يواصل الغياب عن الأهلي

غموض حول وفاة سائحة بريطانية في تركيا

الأولى علمي علوم: طب القاهرة هدفي

بعد زواجها من معز مسعود.. أغرب الشائعات في حياة شيري عادل

مانشستر يونايتد يجهز ضربة موجعة لـ ريال مدريد بعد رحيل رونالدو

رسميا ... اتحاد الكرة يعلن انتهاء أزمة كهربا مع الزمالك

طارق حامد يوجه رسالة إلى جماهير الزمالك

مرتضى منصور: ما فعله طارق حامد فيلم هابط

تحطم طائرة حربية سعودية ونجاة طياريها

متحدث الصحة يكشف آخر تطورات حادث طريق مطروح إسكندرية.. فيديو

تقارير: كريستيانو رونالدو قد يغيب عن أول مباراة ضد ريال مدريد

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد زواجها للمرة الثالثة.. إطلالات جريئة لـ ابنة حسين فهمي

الأول مكرر علمي رياضة بالقليوبية: أريد منحة فى هندسة الطيران

تفاصيل مؤتمر المهرجان القومي للمسرح .. صور

سميرة عبد العزيز وأحمد حلاوة وسميرة محسن أبرز حضور المؤتمر الصحفي للمهرجان القومي.. صور

حقيقة أم خيال.. سعر صادم لفستان إليسا في بوستر ألبومها الجديد

فيديو

سلطان: التغلب على المعوقات مقياس نجاح برنامج الحكومة.. فيديو
خبير أمني يكشف كيفية استقطاب الإرهابيين للشباب عبر السوشيال ميديا
بكري: الأمن يبذل مجهودات ضخمة لكشف غموض واقعة جثث اطفال المريوطية
اللواء الرشيدي: الفيسبوك أعظم أداة تجسس في العالم .. فيديو
الرشيدي: حروب الجيل الرابع تستخدم التكنولوجيا فى تدمير الدول

ﺗﺼﻮﻳﺖ

توقعاتك لنهائى كأس العالم ؟

توقعاتك لنهائى كأس العالم ؟