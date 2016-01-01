تركي آل الشيخ يفجر مفاجآت بشأن صفقات الزمالك وبيراميدز

فجر المستشار تركي ال الشيخ، رئيس هيئة الرياضة السعودية، مفاجآت عديدة عن الصفقات التي ستتم خلال الفترة المقبلة بين نادي الزمالك ونادي بيراميدز.



وكتب تركي ال الشيخ عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، إن الزمالك سيحتفظ بطارق حامد وسيتم تمويله لضم فرجاني ساسي، بينما سيكون في نادي بيراميدز كل من أحمد الشناوي ومصطفى فتحي.



جدير بالاشارة أن ادارة نادي بيراميدز بقيادة كل من حسام البدري وهادي خشبة واحمد حسن يسعون لتدعيم صفوف الفريق بلاعبين على اعلى مستوى من اجل دعم الفريق خلال المنافسات المحلية الموسم المقبل.