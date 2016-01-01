بوجبا: جريزمان يسير على خطى الأسطورة زيدان

أكد لاعب الوسط الفرنسي بول بوجبا اليوم الخميس، أن زميله في المنتخب أنطوان جريزمان "في طريقه ليصبح أسطورة" لمشجعي الديوك. وفي مؤتمر صحفي بمدينة إيسترا، قارن بوجبا بين مسيرة مهاجم أتلتيكو مدريد الذي أكد أنه "أصبح لاعبا عظيما بالفعل"، وزين الدين زيدان الذي اعتبره "أسطورة ورمزا لكرة القدم".



وقال لاعب وسط مانشستر يونايتد إن "جريزمان في طريقه ليصبح هكذا هو الآخر. إنه شخص محبوب جدا في فرنسا وعلى أرض الملعب يثبت أنه عظيم. أتمنى له من كل قلبي أن يسجل هدفا في النهائي الأحد القادم" على ملعب لوجنيكي بموسكو.



لكن سواء سجل جريزمان أم لا، أعرب بوجبا عن أمله في عدم سقوط فريقه أمام كرواتيا في نهائي المونديال، مذكرا بأن "العطلة الصيفية عقب نهائي كأس أمم أوروبا 2016 (حين خسرت فرنسا أمام البرتغال) ما زالت حاضرة في ذهني. أعرف طعم الهزيمة وهو سيئ حقا. نريد إنهاء البطولة بشكل جيد".



وعن منافس "البلوز" في المباراة النهائية، أكد اللاعب الفرنسي أنه لا يعتبر أن كرواتيا فرصها أقل من "الديوك" لخوضها شوطين إضافيين في مبارياتها الثلاث الأخيرة بالبطولة، أو لأن الفريق سيحظى بيوم راحة أقل من نظيره الفرنسي، مذكرا بأن المنتخب البلقاني "لم يستسلم مطلقا أمام إنجلترا".



وردا على سؤاله حول إمكانية تعامل منتخب "رقعة الشطرنج" مع مباراة الأحد المقبل كفرصة للثأر مما حدث لهم في نصف نهائي مونديال 1998 الذي توجت به فرنسا على أرضها قبل 20 عاما، قال بوجبا "بما أنهم ليس لديهم أي نجمة حتى الآن سيقاتلون بالتأكيد للحصول على واحدة".



واستطرد "لكن أنا أيضا أريد نجمة. ليس لدي أي منها وسأقاتل لأحصل على واحدة. نحن فريقان وهناك كأس ذهبية واحدة فقط".



ولتحقيق هذا الهدف، حذر لاعب الوسط الفرنسي من أن فريقه سيستحضر ما حدث في نهائي كأس أمم أوروبا 2016 الذي استضافته فرنسا قبل عامين، حين سقط "البلوز" أمام البرتغال التي توجت بالنسخة في النهاية، وتذكر "كنا نعتقد أن الأمر محسوم وأن الكأس أصبح لنا بعد أن فزنا على ألمانيا في نصف النهائي. هذه المرة لا نريد ارتكاب نفس الخطأ. سنلعب بشكل مختلف".