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كأس العالم

الإسماعيلي يهزم الطلائع وديا بهدفين استعدادا للدورى

الخميس 12/يوليه/2018 - 09:11 م
صدى البلد
يسرى غازى
حقق فريق الكرة الاول بالنادى الإسماعيلى فوزا على نظيره طلائع الجيش بهدفين دون رد فى المباراة الودية التى أقيمت بينهما على ملعب برج العرب بالاسكندرية استعدادا للدورى الممتاز.

أحرز ثنائية قلعة الدراويش سعد الجزيرى ومحمد الشامى.

يذكر أن المهندس عامر حسين رئيس لجنة المسابقات فى اتحاد الكرة أعلن عن إنطلاق منافسات بطولة الدورى الممتاز يوم 1 أغسطس المقبل.

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