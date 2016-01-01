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أخبار البلد

اتحاد المصريين بالنمسا يشارك في احتفال السفارة المصرية بالعيد الوطني

الخميس 12/يوليه/2018 - 09:23 م
صدى البلد
سعيد العربي
لبى أعضاء الاتحاد العام للمصريين بالنمسا/ ليوبن برئاسة المهندس حسام بازينة، دعوة السفير عمر عامر سفير جمهورية مصر العربية لدى النمسا وممثلها الدائم لدى المنظمات وذلك للاحتفال بالعيد الوطني لجمهورية مصر العربية الذي أقيم مساء اليوم الخميس بمقر السفارة المصرية بالنمسا.

وحرص على تلبية دعوة السفير عمر عامر من أعضاء الاتحاد العام للمصريين بالنمسا/ليوبن: المهندس حسام بازينة رئيس الاتحاد وبهجت العبيدي نائب الرئيس وأعضاء مجلس الإدارة محمد إبراهيم والمهندس محمود سعد والدكتورة آيات خليفة منسقة الحملة في فيينا وأشرف حنا والمهندس مجدي سليم ورؤوف خليل.

كما شارك في الاحتفال باليوم الوطني بمقر السفارة المصرية بالنمسا مجدي العشري الرئيس السابق لرابطة الثقافة العربية بالنمسا.

وتوجه بهجت العبيدي نائب رئيس الاتحاد العام للمصريين بالنمسا بالشكر للسفير عمر عامر على الدعوة التي تلقاها أعضاء الاتحاد، وكذلك على تنظيم احتفال متميز يليق باسم مصر من ناحية وبالمناسبة الوطنية العزيزة من ناحية ثانية.
اتحاد المصريين بالنمسا يشارك في احتفال السفارة المصرية بالعيد الوطني
اتحاد المصريين بالنمسا يشارك في احتفال السفارة المصرية بالعيد الوطني
اتحاد المصريين بالنمسا يشارك في احتفال السفارة المصرية بالعيد الوطني
اتحاد المصريين بالنمسا يشارك في احتفال السفارة المصرية بالعيد الوطني
اتحاد المصريين بالنمسا يشارك في احتفال السفارة المصرية بالعيد الوطني
اتحاد المصريين بالنمسا يشارك في احتفال السفارة المصرية بالعيد الوطني
اتحاد المصريين بالنمسا يشارك في احتفال السفارة المصرية بالعيد الوطني
اتحاد المصريين بالنمسا يشارك في احتفال السفارة المصرية بالعيد الوطني
اتحاد المصريين بالنمسا يشارك في احتفال السفارة المصرية بالعيد الوطني
اتحاد المصريين بالنمسا يشارك في احتفال السفارة المصرية بالعيد الوطني
اتحاد المصريين بالنمسا يشارك في احتفال السفارة المصرية بالعيد الوطني

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