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كأس العالم

الجونة يلتقي الأهلي وديا عقب مباراة تاون شيب بأفريقيا

الخميس 12/يوليه/2018 - 09:20 م
محمود الخطيب رئيس
محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي
محمد رشاد
أعلن الفريق الاول لكرة القدم بنادي الجونة مواجهته للأهلي في التاسع عشر من شهر يوليو الجاري وذلك بعد لقاء الفريق الأحمر في دوري أبطال إفريقيا أمام تاونشيب رولز.

وسوف يخوض الجونة بقيادة هشام زكريا ثلاث وديات في المعسكر المغلق الذي سيقام في القاهرة استعدادا للموسم الجديد من الدوري المصري ، حيث يواجه منافسة نجوم المستقبل في السادس عشر من الشهر الجاري وبعد ذلك بثلاثة أيام يلاقي الأهلي قبل أن يتم ودياته أمام الإنتاج الحربي في 24 يوليو.

وحقق الجونة انتصارين في الوديتين السابقتين أمام الألومنيوم بنتيجة 3-1 وعلى شبان قنا بنتيجة 4-1 ، في الوقت ذاته سيخوض الأهلي مرانه صباح يوم غد الجمعة قبل أن يسافر للإسكندرية للدخول في معسكر مغلق استعدادا للقاء تاونشيب البتسواني.

ويواجه الأهلي منافسه تاونشيب البتسواني الثلاثاء المقبل في ثالث جولات دوري أبطال إفريقيا لحساب المجموعة الأولى.

ويحتل الأهلي المركز الرابع والأخير في المجموعة الأولى برصيد نقطة واحدة بفارق نقطتين عن منافسه البتسواني الذي يحتل المركز الثالث بالتساوي مع كمبالا سيتي الأوغندي وصيف المجموعة ، فيما يتصدر الترجي التونسي المجموعة برصيد أربع نقاط.

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