الآلاف يحتفلون بـ ختام مولد سلطان الصعيد أحمد الفرغل.. تشديدات أمنية بأسيوط.. حلقات ذكر.. وتوزيع وجبات الارز والملوخية والعدس والنابت الأبرز في المشهد

توافد الآلاف للاحتفال بختام مولد سلطان الصعيد بأسيوط

بوابات إلكترونية لتأمين احتفالات الليلة الختامية لمولد سلطان الصعيد

حلقات ذكر في الليلة الختامية لمولد سلطان الصعيد بأسيوط

4 وجبات حاضرة في رحاب مولد سلطان الصعيد



توافد الآلاف من مريدى ومحبى آل البيت والطرق الصوفية والرفاعية، مساء اليوم الخميس، للاحتفال بالليلة الختامية لمولد السلطان "أحمد الفرغل" بمدينة أبوتيج بمحافظة أسيوط.



وتزاحم الرجال والشباب والنساء والأطفال، على مقام "السلطان الفرغل" مرددين الدعوات والتبارك بشفاعة آل البيت، فيما أقامت الطرق الصوفية حلقات الذكر والإنشاد الدينى والمديح، وقراءة آيات من القرآن الكريم.



كما شهدت الليلة بمدينة أبوتيج بمحافظة أسيوط، تشديدات أمنية مكثفة، حيث فرضت مديرية أمن أسيوط كردونا امنيا بمحيط الاحتفالات وأقامت بوابات تفتيش الكترونية بمداخل ساحة مسجد العارف بالله " أحمد الفرغل " ، فيما قام افراد الشرطة بتنظيم عملية الدخول والخروج لمنع التزاحم والاختناقات .



وحولت ادارة المرور حركة سير السيارات الى شوارع بديلة ومنع وقوف السيارات بمحيط الاحتفالات.



كما حرص العشرات من مريدي ومحبي أهل البيت على إقامة حلقات الذكر في الليلة الختامية لاحتفالات مولد السلطان "أحمد الفرغل" .



وحرصت خدمات الطرق الصوفية على تقديم وجبات " الارز و الملوخية و العدس و النابت " لزوار ضريح السلطان "أحمد الفرغل" بمدينة أبوتيج بمحافظة أسيوط في الاحتفال بالليلة الختامية.



كانت الاحتفالات بمولد " سلطان الصعيد " بدأت الخميس الماضي وتختتم مساء اليوم ويشارك في احياء الليلة الختامية العشرات من المنشدين من بينهم محمود ياسين التهامي .



كانت محافظة أسيوط، استعدت لاستقبال الزائرين لمولد الفرغل، بمدينة أبوتيج، بتشكيل غرفة عمليات بالوحدة المحلية، فيما فرضت مديرية أمن أسيوط، كردونات أمنية بالشوارع المحيطة بمسجد السلطان الفرغل، ومناطق الاحتفال لتأمين كافة المداخل والمخارج المؤدية إلى مكان الاحتفال مع مراعاة الإجراءات الأمنية الخاصة بسلامة المواطنين والتواجد المستمر داخل وخارج المولد.



يذكر أن السلطان الفرغل هو محمد بن أحمد الشهير بالسلطان الفرغل، ولد فى القرن التاسع الهجرى بقرية بنى سميع التابعة لمدينة أبوتيج بمحافظة أسيوط، ويقع ضريح ومسجد السلطان الفرغل بوسط مدينة أبوتيج من الناحية الشرقية بالقرب من النيل، وتوفى السلطان الفرغل سنة 850 هجريا.



وعمل السلطان الفرغل، منذ صباه برعي الغنم والزراعة وعرف بالتقوى والورع، ولقب بسلطان الصعيد، ينتهي نسبه إلى آل بيت سيدنا محمد صلي الله عليه وسلم، وخاله هو العارف بالله الشيخ على الفيل أحد أولياء الله الصالحين، وله ضريح يقصده الزائرون بقرية بني سميع بمدينة أبوتيج.

