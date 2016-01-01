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كأس العالم

رئيس برنامج الأولمبياد الخاص: أبطال البحر المتوسط مثلنا الأعلى

الخميس 12/يوليه/2018 - 10:53 م
صدى البلد
أعرب هاني محمود رئيس برنامج الاولمبياد الخاص المصري عن سعادته بوصول منتخب مصر النسائي الموحد لبطولة كأس العالم واهتمام وزارة الشباب والرياضة بهذا الحدث .

وأضاف محمود خلال كلمته بمؤتمر ممثل الشرق الاوسط وأفريقيا بكأس العالم: حصلنا على المركز الاول للسيدات على مستوى الشرق الاوسط وسنحقق هذا الإنجاز في كأس العالم بأمريكا".

وأوضح: "لدينا رغبة شديدة لتحقيق اللقب ورفعة اسم وطننا عاليا مثل ابطال بطولة البحر المتوسط الذين حققوا ميداليات وعزفوا النشيد الوطني على الأراضي الإسبانية ".

واختتم: "أوجه خالص الشكر لعائلات اللاعبين لانهم الجندي المجهول وساعدوا اولادهم لتحقيق الانجاز الكبير من خلال التزامهم بمواعيد التمارين والمذاكرة والسفر".

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