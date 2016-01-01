رئيس برنامج الأولمبياد الخاص: أبطال البحر المتوسط مثلنا الأعلى

أعرب هاني محمود رئيس برنامج الاولمبياد الخاص المصري عن سعادته بوصول منتخب مصر النسائي الموحد لبطولة كأس العالم واهتمام وزارة الشباب والرياضة بهذا الحدث .
وأضاف محمود خلال كلمته بمؤتمر ممثل الشرق الاوسط وأفريقيا بكأس العالم: حصلنا على المركز الاول للسيدات على مستوى الشرق الاوسط وسنحقق هذا الإنجاز في كأس العالم بأمريكا".
وأوضح: "لدينا رغبة شديدة لتحقيق اللقب ورفعة اسم وطننا عاليا مثل ابطال بطولة البحر المتوسط الذين حققوا ميداليات وعزفوا النشيد الوطني على الأراضي الإسبانية ".
واختتم: "أوجه خالص الشكر لعائلات اللاعبين لانهم الجندي المجهول وساعدوا اولادهم لتحقيق الانجاز الكبير من خلال التزامهم بمواعيد التمارين والمذاكرة والسفر".
وأضاف محمود خلال كلمته بمؤتمر ممثل الشرق الاوسط وأفريقيا بكأس العالم: حصلنا على المركز الاول للسيدات على مستوى الشرق الاوسط وسنحقق هذا الإنجاز في كأس العالم بأمريكا".
وأوضح: "لدينا رغبة شديدة لتحقيق اللقب ورفعة اسم وطننا عاليا مثل ابطال بطولة البحر المتوسط الذين حققوا ميداليات وعزفوا النشيد الوطني على الأراضي الإسبانية ".
واختتم: "أوجه خالص الشكر لعائلات اللاعبين لانهم الجندي المجهول وساعدوا اولادهم لتحقيق الانجاز الكبير من خلال التزامهم بمواعيد التمارين والمذاكرة والسفر".