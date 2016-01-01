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رشا نبيل: المحافظون يعيشون حالة ارتباك.. فيديو

الخميس 12/يوليه/2018 - 10:33 م
صدى البلد
أسامة علي
قالت الإعلامية رشا نبيل أن تأخر حركة المحافظين غير مفيد بالمرة.

وأوضحت رشا نبيل خلال تقديمها برنامج "مصر النهاردة" المذاع عبر فضائية الأولى"، أن المحافظين الآن يعيشون حالة ارتباك بسبب تأخر حركة تغييرهم، مشيرة الي أن حالة الارتباك تؤثر على الأداء العام .

وأكدت رشا نبيل أن صدور حركة المحافظين أمر مهم للغاية ويجب حسمها قريبا.

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