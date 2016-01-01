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بشائر الخير تحل على أرض الفيروز.. الحكومة توقع اتفاقية مع الكويت لزراعة 400 ألف فدان بسيناء.. نواب: ستساهم في إقامة مشروعات استثمارية.. وتوفر عائدا على الاقتصاد المصري

الجمعة 13/يوليه/2018 - 08:10 ص
سيناء
سيناء
معتز الخصوصى
برلمانى: زراعة الكويت 400 ألف فدان بسيناء سيدخل العملة الصعبة لمصر
نائب: زراعة الكويت 400 ألف فدان بسيناء يزيد من الصادرات ويخفض البطالة
برلمانى: استثمار الكويت لزراعة 400 ألف فدان فى سيناء سيساهم فى إقامة مشروعات صناعية


أشاد عدد من أعضاء لجنة الزراعة والري بالبرلمان بالاتفاقية التى شهدها رئيس الوزراء مع الكويت لزراعة 400 ألف فدان بسيناء، والتى تأتى فى إطار توجيهات الرئيس السيسى للحكومة بدعم مشروع تنمية شبه جزيرة سيناء، حيث أكدوا أن هذه الاتفاقية ستحقق عائدا للاقتصاد المصرى وخفض البطالة وتوفير فرص عمل للشباب ، كما سيزيد من الصادرات وتوفير العملة الصعبة لمصر، كما أشاروا إلى أن الكويت تعتبر مثل أى مستثمر أجنبى سيقيم مشروعات استثمارية فى سيناء ، بما يعود بالنفع على مصر من خلال دخول العملة الصعبة إلى مصر واستصلاح الأراضى لمدة معينة بهدف الاستثمار فى البلد ، وطالبوا بأن يحذو المستثمرون داخل مصر وخارجها نفس الخطوة.

كما أثنى النائب سيد عيسى، عضو لجنة الزراعة والرى بالبرلمان بالاتفاقية التى شهدها رئيس الوزراء مع الكويت لزراعة 400 ألف فدان بسيناء، والتى تأتى فى إطار توجيهات الرئيس السيسى للحكومة بدعم مشروع تنمية شبه جزيرة سيناء.

وأكد عيسى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن الكويت تعتبر مثل أى مستثمر أجنبى سيقيم مشروعات استثمارية فى سيناء ، بما يعود بالنفع على مصر من خلال دخول العملة الصعبة إلى مصر واستصلاح الأراضى لمدة معينة بهدف الاستثمار فى البلد.

وأشار عضو لجنة الزراعة بالبرلمان إلى أننا من خلال هذه الاتفاقية سنكون فوزنا باستصلاح 400 ألف فدان بدلا من المجهود والتكلفة التى سنتحملها ، وكل ذلك سيصب فى النهاية فى مصلحة مصر.

وقال النائب برديس عمران ، عضو لجنة الزراعة والرى بالبرلمان إننا نؤيد تنمية سيناء وأى شبر على أرض مصر ، ولا نختلف على التنمية ، مشيرا إلى أن تنمية سيناء يعتبر تأمين للمنطقة كلها.

وأكد عمران فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن الاتفاقية التى شهدها رئيس الوزراء مع الكويت لزراعة 400 ألف فدان بسيناء، والتى تأتى فى إطار توجيهات الرئيس السيسى للحكومة بدعم مشروع تنمية شبه جزيرة سيناء شيء عظيم وستعود بالخير على الاقتصاد المصرى.

وأشار عضو لجنة الزراعة والرى بالبرلمان إلى أن هذه الاتفاقية ستحقق عائدا للاقتصاد المصرى وخفض البطالة وتوفير فرص عمل للشباب ، كما سيزيد من الصادرات وتوفير العملة الصعبة لمصر.

وقال النائب العمدة صبرى ، عضو لجنة الزراعة والرى بالبرلمان إن الاستثمار واستصلاح الأراضى فى سيناء أمر متأخر جدا ، خاصة وأن سيناء تعتبر منذ زمن بعيد درع بشرى مساحتها كبيرة وسكانها قليلون.

وأكد صبرى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أنه كان يجب ان يتم زراعة كل مساحات اراضى غير مستصلحة فى كل محافظة من المحافظات على مستوى مصر لإستغلالها ، مشيرا الى ان استصلاح الأراضى فى سيناء سيعود بالنفع عليها فى الزراعة وإقامة مشروعات صناعية عليها مما يعود بالخير عليها.

وأشار عضو لجنة الزراعة والرى بالبرلمان إلى أن الاتفاقية التى شهدها رئيس الوزراء مع الكويت لزراعة 400 ألف فدان بسيناء، والتى تأتى فى إطار توجيهات الرئيس السيسى للحكومة بدعم مشروع تنمية شبه جزيرة سيناء خطوة جديدة للتنمية فى سيناء ، مطالبا أن يحذو المستثمرون داخل مصر وخارجها نفس الخطوة ، مؤكدا ان هذه الاتفاقية ستحقق الاكتفاء الذاتى لمصر من بعض المحاصيل الزراعية وتحقق الخير لمصر.

وكان قد شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بمقر مجلس الوزراء اليوم، مراسم توقيع اتفاق بين وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية، لدعم مشروع إنشاء منظومة مياه مصرف بحر البقر بقيمة 50 مليون دينار كويتي.

وذلك في إطار برنامج إعمار وتنمية شبه جزيرة سيناء. وقام بالتوقيع الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، وعبد الوهاب البدر مدير عام الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية، بحضور المهندسة راندة المنشاوي نائب وزير الإسكان لشئون المرافق.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن المشروع يأتي في إطار تنفيذ الحكومة لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم مشروع تنمية شبه جزيرة سيناء، والذي يشغل أولوية متقدمة لدى وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وتقوم بتنفيذ هذا المشروع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

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