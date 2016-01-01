سيناء في قلب مصر أمسية ببيت الشعر بالأقصر

أقام بيت الشعر بالأقصر، مساء أمس الخميس، اُمسية شعرية تحت عنوان "سيناء في قلب مصر" بحضور شعراء سيناء ، حمدي الترابين وسلامة أبو نوره وسليم سليمان ومنصور القديري.



وتحدث الشعراء عن أهمية سيناء ودور أهلها الوطني ، وكذلك عن دور الشعر والثقافة في تكوين الثقافة السيناوية ، وألقي الشعراء العديد من القصائد التي أمتعت الحضور الغفير في قاعة بيت الشعر بالاقصر.



حضر الأمسية سعد فاروق رئيس إقليم الثقافة بقطاع الصعيد ومحمد العدوي مدير عام قصر ثقافة الأقصر ، وحسين القباحي مدير عام بيت الشعر بالأقصر وعدد من المثقفين والشعراء.