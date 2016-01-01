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ديني

قضاء حوائج الناس أولى من حج النافلة.. موضوع خطبة الجمعة

الجمعة 13/يوليه/2018 - 12:05 ص
صدى البلد
محمد شحتة
حددت وزارة الأوقاف موضوع خطبة الجمعة بجميع مساجد الجمهورية بعنوان: «قضاء حوائج الناس والمجتمع أولى من حج النافلة وتكرار العمرة»، مؤكدة استبعاد أي خطيب لا يلتزم بموضوع الخطبة.

وطالبت وزارة الأوقاف، جميع الأئمة، بالالتزام بنص الخطبة أو بجوهرها على أقل تقدير مع الالتزام بضابط الوقت ما بين 15 – 20 دقيقة كحد أقصى.

وأكدت الوزارة أنها واثقة في سعة أفق الأئمة العلمي والفكري، وفهمهم المستنير للدين، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة من ضبط للخطاب الدعوي.

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