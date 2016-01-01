431 مسافرا فلسطينيا عبروا عن طريق ميناء رفح

بلغ إجمالي عدد العابرين من وإلى قطاع غزة عن طريق ميناء رفح البري اليوم الخميس 431 مسافرا، من الحالات الإنسانية والمرضى والطلاب وحملة الجوازات المصرية والإقامات والتنسيقات.



وأوضحت المصادر أن عدد المغادرين إلي قطاع غزة بلغ "317"، فيما بلغ عدد القادمين إلى البلاد "114" ، أما المرجعين فعددهم "38" مسافرًا حتى اللحظة.



وقد تم اغلاق ميناء رفح البري مساء اليوم الخميس ليستمر الاغلاق يمي الجمعة والسبت باعتبارهما اجازة رسمية علي ان يعاد تشغيل الميناء صباح يوم الأحد القادم.