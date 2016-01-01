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محافظات

محافظ الإسكندرية يطمئن على مصابي حادث تصادم الكيلو 95 ..صور

الجمعة 13/يوليه/2018 - 01:27 ص
صورة لزيارة المحافظ
صورة لزيارة المحافظ
أحمد عبد العزيز
زار الدكتور محمد سلطان، محافظ الإسكندرية، منذ قليل، المصابين جراء حادث تصادم أتوبيس بسيارة نقل بالكيلو 95 على طريق مطروح _ الإسكندرية والذين تم نقلهم إلى مستشفى شرق المدينة بالإسكندرية، للاطمئنان على استقرار حالتهم والتأكد من تلقيهم العناية الطبية اللازمة وتحسن حالاتهم، وذلك بحضور الدكتور محمد فاروق مدير المستشفى.

واستفسر المحافظ من المصابين وذويهم عن وجود أي احتياجات لهم، لسرعة تنفيذها في الحال، مشيدا بمستشفى شرق المدينة الخدمة الطبية المقدمة للمصابين، ووجه جميع المسئولين بضرورة توفير كافة العناية الطبية اللازمة للمصابين وتواجد الأطباء من التخصصات اللازمة لهم على مدار ٢٤ ساعة لحين امتثالهم للشفاء التام.

وكان قد تم نقل ١٦ حالة من مصابي الحادث إلى مستشفى شرق المدينة للتأكد من تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتم إخراج ٧ حالات منهم بعد التأكد من استقرار حالتهم ، وهناك ٩ مصابين مازالوا متواجدين بالمستشفي من بينهم ٣ حالات في العناية المركزة و ٦ حالات بالأقسام الداخلية بالمستشفى.
محافظ الإسكندرية يطمئن على مصابي حادث تصادم الكيلو 95 ..صور
محافظ الإسكندرية يطمئن على مصابي حادث تصادم الكيلو 95 ..صور
محافظ الإسكندرية يطمئن على مصابي حادث تصادم الكيلو 95 ..صور
محافظ الإسكندرية يطمئن على مصابي حادث تصادم الكيلو 95 ..صور

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