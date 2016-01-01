الفيفا تنشر تحديثا لنتائج تحليل المنشطات خلال كأس العالم

نشر اتحاد الفيفا لكرة القدم تحديثا جديدا بشأن لجوء لاعبين للمنشطات خلال بطولة كأس العالم المقامة في روسيا.



وبحسب بيان نشره موقع "فيفا"، فإن كل لاعب خضع لاختبار المنشطات من خلال ضوابط غير معلنة قبل المسابقة، وتم إجراء اختبارات أخرى خلال البطولة، وذلك بعد إقامة المباريات وفي غير أيامها أيضا.



وأضاف البيان:" تم تحليل جميع العينات في مختبرات الوكالة الدولة لمكافحة المنشطات (ادا) والتي أثبتت عدم وجود أي منشطات"، وفق ما نقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية.



وتم أخد 3985 عينة من قبل "فيفا" وفقا لضوابط غير معلنة قبل انطلاق المونديال، بالإضافة إلى 626 عينة أخرى خلال البطولة.



وواجه المنتخب الروسي اتهامات بتعاطي لاعبيه لمنشطات، غير أن تقرير الفيفاجاء لينفي هذه المعلومات.



وكانت روسيا قد واجهت اتهامات أيضا في النسخة الماضية في كأس العالم في 2014، بلجوء لاعبيها إلى المنشطات.