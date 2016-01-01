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شعبة الدخان بعد الزيادة الجديدة: القطاع ساهم بـ52 مليار جنيه ضرائب..فيديو

الجمعة 13/يوليه/2018 - 02:00 ص
زيادة أسعار السجائر
زيادة أسعار السجائر
حمزة شعيب
علق إبراهيم إمبابي، رئيس شعبة الدخان باتحاد الصناعات، على الزيادة الجديدة في أسعار السجائر التي تم تطبيقها اليوم، قائلًا: "قطاع السجاير والدخان كله ضرب مفيهوش شتيمة".

وأوضح خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء دريم" المذاع عبر قناة "دريم"، أنه كان بالإمكان عدم تحميل الزيادة التي يتم استقطاعها من قبل وزارة المالية لصالح تطبيق مشروع التأمين الصحي الشامل على علبة السجائر، واقتطاعها من هامش ربح شركات الدخان، مضيفًا: "محدش بيسمعنا، وكل ما الأسعار تزيد، المستهلك هيعزف عن الشراء.. الناس هتجيب منين والإنتاج هيقف".

وأكمل:" أن قطاع الدخان ساهم بـ52 مليار جنيه ضرائب خلال العام المالي 2017/ 2018".

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