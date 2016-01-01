معلول يوجه كلمة لجماهير تونس ونسور قرطاج

أكد المدرب نبيل معلول، مساء الخميس، تعاقده مع الدحيل القطري، بداية من الموسم الجديد.



وكتب معلول على صفحته الرسمية بموقع "تويتر": "بمشيئة الله وفضله تم تعييني مدربا لنادي الدحيل الرياضي القطري، شكرا على الثقة والله ولي التوفيق".



كما توجه بكلمة للجمهور التونسي والاتحاد قال فيها: "كل الشكر والتقدير للجماهير التونسية الوفية وإلى جامعة كرة القدم وكل لاعبي المنتخب على مجهوداتهم التي توجت بالتأهل لكأس العالم واحتلال المركز 14 في ترتيب الفيفا، غير المسبوق في تاريخ كرة القدم التونسية، وكل التوفيق للمنتخب في مشواره القادم.. تحيا تونس".



يذكر أن معلول طلب فسخ عقده مع الاتحاد التونسي لكرة القدم، الذي كان سيمتد إلى 2022، ليخوض تجربة جديدة في الدوري القطري من بوابة الدحيل.