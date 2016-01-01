ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

كأس العالم

معلول يوجه كلمة لجماهير تونس ونسور قرطاج

الجمعة 13/يوليه/2018 - 02:59 ص
صدى البلد
نور عادل
أكد المدرب نبيل معلول، مساء الخميس، تعاقده مع الدحيل القطري، بداية من الموسم الجديد.

وكتب معلول على صفحته الرسمية بموقع "تويتر": "بمشيئة الله وفضله تم تعييني مدربا لنادي الدحيل الرياضي القطري، شكرا على الثقة والله ولي التوفيق".

كما توجه بكلمة للجمهور التونسي والاتحاد قال فيها: "كل الشكر والتقدير للجماهير التونسية الوفية وإلى جامعة كرة القدم وكل لاعبي المنتخب على مجهوداتهم التي توجت بالتأهل لكأس العالم واحتلال المركز 14 في ترتيب الفيفا، غير المسبوق في تاريخ كرة القدم التونسية، وكل التوفيق للمنتخب في مشواره القادم.. تحيا تونس".

يذكر أن معلول طلب فسخ عقده مع الاتحاد التونسي لكرة القدم، الذي كان سيمتد إلى 2022، ليخوض تجربة جديدة في الدوري القطري من بوابة الدحيل.

ترشيحاتنا

المتحدث العسكري: ارتفاع الحرارة وراء انفجار أحد مخازن شركة هيليوبولس قرب مطار القاهرة .. وزير الطيران: حركة الملاحة الجوية تسير بشكل طبيعى .. ومصادر: لا تأثير له على ممرات الإقلاع والهبوط

السعودية تصدر قرارا جديدا بشأن العمالة الوافدة

شيكابالا يكشف سبب أزمته مع الزمالك

الطيران المدني تنفى وقوع انفجارات أو توقف حركة الملاحة بالمطار

أول ظهور لـ الوليد بن طلال برفقة ولي العهد السعودي.. صور

الأولى على الثانوية العامة: مصر أم الدنيا.. فيديو

أمين الفتوى يوضح المستحقين لزكاة المال

دراسة: باحثون توصلوا لحقنة واحدة تعالج السمنة والسكر

هدية رئيسة كرواتيا لزعماء الناتو..صور

البشير يصدر أوامره بوقف إطلاق النار بجميع أنحاء البلاد

ننشر صور وفيديوهات انفجار أحد مخازن شركة هيليوبوليس قرب المطار

السعودية ترحب بتحرك الفيفا ضد قناة be out Q بسبب القرصنة

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد..إطلالة ميلانيا ترامب في حفل الناتو ببلجيكا

فساتين الدانتيل المثيرة لموضة صيف 2018.. صور

الجواكت الطويلة الفورمال long blazer موضة صيف 2018

بعد زواجها.. إطلالات جريئة لـ ابنة حسين فهمي

الأول مكرر علمي رياضة بالقليوبية: أريد منحة فى هندسة الطيران

فيديو

وزير الطيران: مطار القاهرة آمن.. ولا تأثير على المهابط والممرات..فيديو
أبرز فيديوهات التوك شو: يونس المصري: لا وفيات في انفجار مخزن البتروكيماويات والإصابات طفيفة..وفيديو يكشف وقوع الانفجار خارج أسوار مطار القاهرة..وبكري:رئيس الوزراء يستقبل المحافظين الجدد الأسبوع المقبل
لحظات الرعب فى انفجار مخازن شركة الصناعات الكيماوية.. فيديو
عائشة بن أحمد تتفوق على خالد سليم في الرقص اللاتيني.. فيديو
رشا نبيل: مؤلف فن اللامبالاة سعيد بشغف المصريين بقراءة كتابه

ﺗﺼﻮﻳﺖ

توقعاتك لنهائى كأس العالم ؟

توقعاتك لنهائى كأس العالم ؟