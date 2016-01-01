ads

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار البلد

الصادرات والواردات تنفي دخول شحنات من الأرز غير المطابقة للمواصفات

الجمعة 13/يوليه/2018 - 01:44 ص
رز
رز
أ ش أ
نفت الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات دخول شحنات من الأرز غير مطابق للمواصفات المصرية من أى من الموانئ البحرية أو الجوية أو البرية المصرية.

جاء ذلك ردا على ما تردد على شبكات التواصل الاجتماعي من دخول شحنات من الأرز المصنع بالصين "من خام البلاستيك".

وأكدت الهيئة في بيان لها أن سلعة الأرز من السلع الاستراتيجية التي تولي الدولة اهتماما خاصا بها لتوفيرها للمواطن على أعلى جودة سواء المنتج محليا أو المستورد، مضيفة أن سلعة الأرز تخضع إلى الفحص النوعي طبقًا للمواصفة القياسية المصرية الملزمة رقم 2244 /2006.

وأشارت إلى أن جهات رقابية عديدة تقوم تحت مظلة هيئة الرقابة على الصادرات والواردات من الحجر الزراعى بمراقبة الأغذية، ويتم إجراء الفحوص المعمليه قبل الإفراج عنها لضمان صالحيتها للاستخدام الآدمى وخلوها من أي ملوثات أو أضرار أو آفات يمكن أن تصيب صحة الإنسان.

حيث لا يتم الإفراج النهائي عن شحنات الأرز إلا إذا صدرت شهادة المطابقة من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وذلك بعد مطابقة جميع الجهات الرقابية المختصة.

ترشيحاتنا

عامر حسين يحدد موعد انطلاق الدوري ويكشف حقيقة عودة الجماهير

انهيار أهالي المتهمين بعد النطق بالحكم في قضية الاتجار بالأعضاء البشرية...صور

شيري عادل آخرهن.. تعرف على عدد زوجات الداعية معز مسعود

طهران: قلق دول الناتو من برنامجنا النووي غير مبرر

مرتضى منصور: أحمد الشناوي انتقل لـ بيراميدز بـ 3 ملايين دولار

السعودية تصدر قرارا جديدا بشأن العمالة الوافدة

بروفيسور يدير لقاء فرنسا وكرواتيا .. ثاني أرجنتيني يدير نهائي المونديال

تركي آل الشيخ يفجر مفاجآت بشأن صفقات الزمالك وبيراميدز

المتحدث العسكري: ارتفاع الحرارة وراء انفجار أحد مخازن شركة هيليوبولس قرب مطار القاهرة .. وزير الطيران: حركة الملاحة الجوية تسير بشكل طبيعى .. ومصادر: لا تأثير له على ممرات الإقلاع والهبوط

أحمد صالح: والدي قال لي روح اتمرمط واشقى وبعدين أساعدك

يونس المصري: لا وفيات في انفجار مخزن البتروكيماويات والإصابات طفيفة..فيديو

شعبة الدخان بعد الزيادة الجديدة: القطاع ساهم بـ52 مليار جنيه ضرائب..فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد..إطلالة ميلانيا ترامب في حفل الناتو ببلجيكا

فساتين الدانتيل المثيرة لموضة صيف 2018.. صور

الجواكت الطويلة الفورمال long blazer موضة صيف 2018

بعد زواجها.. إطلالات جريئة لـ ابنة حسين فهمي

الأول مكرر علمي رياضة بالقليوبية: أريد منحة فى هندسة الطيران

فيديو

لحظات الرعب فى انفجار مخازن شركة الصناعات الكيماوية.. فيديو
عائشة بن أحمد تتفوق على خالد سليم في الرقص اللاتيني.. فيديو
رشا نبيل: مؤلف فن اللامبالاة سعيد بشغف المصريين بقراءة كتابه
وكيل صحة النواب: المواطنون كانوا ينتظرون قرارات أخرى للرعاية الصحية
يونس المصري: لا وفيات في انفجار مخزن البتروكيماويات والإصابات طفيفة..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

توقعاتك لنهائى كأس العالم ؟

توقعاتك لنهائى كأس العالم ؟