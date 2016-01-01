الصادرات والواردات تنفي دخول شحنات من الأرز غير المطابقة للمواصفات

نفت الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات دخول شحنات من الأرز غير مطابق للمواصفات المصرية من أى من الموانئ البحرية أو الجوية أو البرية المصرية.



جاء ذلك ردا على ما تردد على شبكات التواصل الاجتماعي من دخول شحنات من الأرز المصنع بالصين "من خام البلاستيك".



وأكدت الهيئة في بيان لها أن سلعة الأرز من السلع الاستراتيجية التي تولي الدولة اهتماما خاصا بها لتوفيرها للمواطن على أعلى جودة سواء المنتج محليا أو المستورد، مضيفة أن سلعة الأرز تخضع إلى الفحص النوعي طبقًا للمواصفة القياسية المصرية الملزمة رقم 2244 /2006.



وأشارت إلى أن جهات رقابية عديدة تقوم تحت مظلة هيئة الرقابة على الصادرات والواردات من الحجر الزراعى بمراقبة الأغذية، ويتم إجراء الفحوص المعمليه قبل الإفراج عنها لضمان صالحيتها للاستخدام الآدمى وخلوها من أي ملوثات أو أضرار أو آفات يمكن أن تصيب صحة الإنسان.



حيث لا يتم الإفراج النهائي عن شحنات الأرز إلا إذا صدرت شهادة المطابقة من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وذلك بعد مطابقة جميع الجهات الرقابية المختصة.