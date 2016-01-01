المفوض الأوروبي لسياسة الجوار: منح تونس تمويلا بقيمة 5.5 مليار يورو

كشف المفوض الأوروبي لسياسة الجوار ومفاوضات التوسع يوهانس هان مساء أمس الخميس أن مؤسسات التمويل الدولية الثماني، التي تزور تونس حاليا، قررت منحها تمويلات إجمالية بقيمة 5ر5 مليار يورو، من بينها 2،5 مليار يورو لعامي 2018-2019 سيتم تقديمها على شكل قروض ومنح.



وأضاف هان - خلال ندوة صحفية في إطار زيارة إلى تونس على رأس وفد يضم ممثلين عن وكالة التنمية الفرنسية والبنك الإفريقي للتنمية والبنك الاوروبي للاستثمار والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي والبنك الالماني للتنمية ومؤسسة التمويل الدولية - أن هذه المؤسسات ستمنح تونس ما تبقي من التعهدات المالية 3 مليارات يورو لتمويل مشاريع استثمارية في حال إنجاز تونس الاصلاحات التي تعهدت بتنفيذها.



وأوضح "أن صرف 5ر5 مليار يورو لتونس سيكون مرتبطا بمدى تحقيق الإصلاحات التي تعهدت بها"، مشيرا إلى أن البنك الأوروبي للإعمار والتنمية، بالشراكة مع مؤسسة التمويل الدولية والحكومة التونسية، سينظم مؤتمرًا دوليًا حول الشراكة بين القطاعين العام والخاص في سبتمبر 2018 في تونس.



يذكر أن وفد مؤسسات التمويل، برئاسة يوهانس هان، عقد اجتماعات مع رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ورئيس مجلس ممثلي الشعب وعدد من الفاعلين الاقتصاديين حول سبل تعزيز التعاون بين تونس والاتحاد الأوروبي.