ads
ads

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

اقتصاد

المفوض الأوروبي لسياسة الجوار: منح تونس تمويلا بقيمة 5.5 مليار يورو

الجمعة 13/يوليه/2018 - 03:20 ص
صدى البلد
أ ش أ
كشف المفوض الأوروبي لسياسة الجوار ومفاوضات التوسع يوهانس هان مساء أمس الخميس أن مؤسسات التمويل الدولية الثماني، التي تزور تونس حاليا، قررت منحها تمويلات إجمالية بقيمة 5ر5 مليار يورو، من بينها 2،5 مليار يورو لعامي 2018-2019 سيتم تقديمها على شكل قروض ومنح.

وأضاف هان - خلال ندوة صحفية في إطار زيارة إلى تونس على رأس وفد يضم ممثلين عن وكالة التنمية الفرنسية والبنك الإفريقي للتنمية والبنك الاوروبي للاستثمار والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي والبنك الالماني للتنمية ومؤسسة التمويل الدولية - أن هذه المؤسسات ستمنح تونس ما تبقي من التعهدات المالية 3 مليارات يورو لتمويل مشاريع استثمارية في حال إنجاز تونس الاصلاحات التي تعهدت بتنفيذها.

وأوضح "أن صرف 5ر5 مليار يورو لتونس سيكون مرتبطا بمدى تحقيق الإصلاحات التي تعهدت بها"، مشيرا إلى أن البنك الأوروبي للإعمار والتنمية، بالشراكة مع مؤسسة التمويل الدولية والحكومة التونسية، سينظم مؤتمرًا دوليًا حول الشراكة بين القطاعين العام والخاص في سبتمبر 2018 في تونس.

يذكر أن وفد مؤسسات التمويل، برئاسة يوهانس هان، عقد اجتماعات مع رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ورئيس مجلس ممثلي الشعب وعدد من الفاعلين الاقتصاديين حول سبل تعزيز التعاون بين تونس والاتحاد الأوروبي.

ترشيحاتنا

شاهد.. عصام الحضري ينشر صورة مع ابنته ويهنئها بنجاحها

مصدر أمني: انتظام حركة الملاحة بمطار القاهرة

المتحدث العسكري: ارتفاع الحرارة وراء انفجار أحد مخازن شركة هيليوبولس قرب مطار القاهرة .. وزير الطيران: حركة الملاحة الجوية تسير بشكل طبيعى .. ومصادر: لا تأثير له على ممرات الإقلاع والهبوط

المتحدث العسكري: ارتفاع الحرارة وراء انفجار أحد مخازن شركة هيليوبوليس قرب المطار

شعبة الدخان بعد الزيادة الجديدة: القطاع ساهم بـ52 مليار جنيه ضرائب..فيديو

مرتضى منصور: أحمد الشناوي انتقل لـ بيراميدز بـ 3 ملايين دولار

الإسكان الاجتماعي تحدد شروط الحصول على وحدة سكنية.. فيديو

الأولى على الثانوية العامة: مصر أم الدنيا.. فيديو

الإسكان الاجتماعي تحدد شروط الحصول على وحدة سكنية.. فيديو

وزير الطيران: مطار القاهرة آمن.. ولا تأثير على المهابط والممرات..فيديو

7 كليات جديدة تنضم لتنسيق الجامعات 2018.. تعرف عليها

يونس المصري: لا وفيات في انفجار مخزن البتروكيماويات والإصابات طفيفة..فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد..إطلالة ميلانيا ترامب في حفل الناتو ببلجيكا

فساتين الدانتيل المثيرة لموضة صيف 2018.. صور

الجواكت الطويلة الفورمال long blazer موضة صيف 2018

بعد زواجها.. إطلالات جريئة لـ ابنة حسين فهمي

الأول مكرر علمي رياضة بالقليوبية: أريد منحة فى هندسة الطيران

فيديو

وزير الطيران: مطار القاهرة آمن.. ولا تأثير على المهابط والممرات..فيديو
أبرز فيديوهات التوك شو: يونس المصري: لا وفيات في انفجار مخزن البتروكيماويات والإصابات طفيفة..وفيديو يكشف وقوع الانفجار خارج أسوار مطار القاهرة..وبكري:رئيس الوزراء يستقبل المحافظين الجدد الأسبوع المقبل
لحظات الرعب فى انفجار مخازن شركة الصناعات الكيماوية.. فيديو
عائشة بن أحمد تتفوق على خالد سليم في الرقص اللاتيني.. فيديو
رشا نبيل: مؤلف فن اللامبالاة سعيد بشغف المصريين بقراءة كتابه

ﺗﺼﻮﻳﺖ

توقعاتك لنهائى كأس العالم ؟

توقعاتك لنهائى كأس العالم ؟