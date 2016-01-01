رسميا .. انتهاء أزمة طارق حامد بتوقيعه عقد جديد مع الزمالك

أصدر مرتضي منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك بيانا بشأن تطورات التجديد مع طارق حامد لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم.



وأكد مرتضى أنه بعد اجتماع المستشار تركي آل الشيخ مع المستشار مرتضي منصور والنائب أحمد مرتضي وتنفيذا لاتفاقهم بدأ أولى خطوات التنفيذ بتوقيع طارق حامد لمدة 3 سنوات في منزل أحمد مرتضى، حيث تم الاتفاق على أن يتكفل المستشار تركي الفارق بين ما يدفعه الزمالك والمبلغ الذي طلبه طارق حامد.