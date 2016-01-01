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كأس العالم

معتز البطاوي يشيد بأداء سيراميكا كليوباترا عقب الفوز على حرس الحدود وديا .. فيديو

الجمعة 13/يوليه/2018 - 06:36 ص
معتز البطاوي
معتز البطاوي
محمد رشاد
أشاد معتز البطاوي المشرف العام على قطاع كرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا ، بأداء لاعبي الفريق الأول أمام حرس الحدود بعدما تغلب عليه بهدفين مقابل هدف فى المباراة الودية التي خاضها الفريقين استعداد للموسم الجديد.

وأكد البطاوي فى تصريحاته لقناة "صدى البلد" عبر برنامج "ملعب البلد" أن المنافسة في دوري الممتاز "ب" بمجموعة القاهرة فى الموسم الجديد ستكون شرسة للغاية بعدما أعلنت لجنة المسابقات بهبوط 7 فرق إلى دوري القسم الثالث مع نهاية الموسم القادم .

وأشار المشرف العام على قطاع كرة القدم الى المنافسة ستكون شرسة مع أندية النصر الذي هبط الموسم الماضي من الدوري الممتاز ، مع صعود فريق مثل بورتو الذي يمتلك موارد وامكانيات للمنافسة على بطاقة الصعود الى دوري الاضواء والشهرة فى الموسم المقبل .

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