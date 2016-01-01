إيران تنسق المواقف بشأن وجودها العسكري في سوريا مع موسكو

قال علي أكبر ولايتي مستشار الزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي اليوم الجمعة إن طهران تنسق المواقف بشأن وجودها العسكري في سوريا مع موسكو ودمشق.



جاءت تصريحاته في مؤتمر صحفي في موسكو ردا على سؤال بشأن إن كانت إيران ستسحب قواتها من المنطقة الحدودية الجنوبية بسوريا القريبة من إسرائيل.



وذكر أن العقوبات الأمريكية على إيران قد تؤدي إلى ارتفاع أسعار النفط وتلحق الضرر بالمستهلكين.