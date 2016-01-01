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برلمان

برلماني: استدعاء وزير النقل بسبب حادث قطار البدرشين طبيعي

السبت 14/يوليه/2018 - 08:01 ص
انقلاب قطار القاهرة
انقلاب قطار القاهرة - قنا بمنطقة البدرشين
أمينة الدسوقى
قال النائب حسين خاطر عضو مجلس النواب، إن أزمة السكة الحديد تتمثل فى عدم الإنتهاء من المنظومة الإلكترونية، وربطها بحركة القطارات، فضلا عن انتهاء العمر الإفتراضى، للقضبان والجرارات.

وتابع خاطر فى تصريح لـ"صدى البلد"، أن القيادة السياسية، وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي، أخذ على عاتقه ملف تجديد البنية التحتية للسكة الحديد، لافتا إلى أن إستدعاء وزير النقل هشام عرفات إلى البرلمان أمر طبيعى للوقوف على الأسباب التى أدت إلى الحادث.

وكانت اعلنت السكة الحديد عن انتظام حركة القطارات علي جميع خطوط الشبكة، وبالنسبة للوجه القبلي فانه لعدم تاثر مسير القطارات بالحادث تم تسيير القطارات من البدرشين الى مزغونة لمسافة ١٢ كم في اتجاه مفرد وباقي الخط بانتظام "مزدوج".

وكانت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، اعلنت عن سقوط ثلاث عربات من قطار 986 مكيف القاهرة قنا بحوش محطة المرازيق خط القاهرة السد العالي.

ووجه المهندس سيد سالم رئيس الهيئة بانتقال أدوات الرفع والأوناش وفرق الصيانة وتوجه إلى موقع الحادث لمتابعته وجار المتابعة.

فيما توجه الدكتور هشام عرفات وزير النقل إلى موقع الحادث، بينما دفعت وزارة التضامن بفريق الإغاثة التابع لها لنقل المصابين للمستشفيات وتقديم كافة الخدمات.

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