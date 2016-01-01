الوفد يكلف بتوفير الاحتياجات والمساعدات الطبية لمصابي قطار البدرشين

قال الدكتور ياسر الهضيبي المتحدث باسم حزب الوفد، إن بيت الأمة برئاسة المستشار بهاء أبو شقة بادر بالاطمئنان علي مصابي حادث قطار البدرشين داعيا الله أن يشفي المصابين.



وأضاف الهضيبي في بيان لحزب الوفد اليوم، أن رئيس اللجنة النوعية للمرأة بحزب الوفد الدكتورة منال العبسي بادت بالتواصل مع مستشفي البدرشين للاطمئنان علي المصابين كما دعت للتعاون وتوفير الاحتياجات والمساعدات الطبية لمصابي حادث قطار البدرشين المتواجدين بالمستشفى حاليا.



يذكر أن ركاب قطار القاهرة - قنا عاشوا ساعات من الرعب عقب سقوط ثلاث عربات منه بمحطة المرازيق بالجيزة وارتفاع عدد المصابين إلى 55 حالة بشكل اجمالي فيما تواجد منهم 12 مصابا داخل المستشفى فقط.