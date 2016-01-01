أقدم ماسح أحذية بالبرلمان: رئيس الحكومة ألقى البيان حافيا

قال "رفعت" ماسح احذية بالبرلمان المصري منذ ما يزيد عن ٦٠ عاما، أنه تعرض لأغرب المواقف مع الدكتور عاطف صدقي رئيس مجلس الوزراء الأسبق، فبعد أن قام بأخذ حذائه لتلميعه وفوجئ بأنه مطالب بإلقاء البيان والقى بيانه حافيًا حينها.



وأضاف "رفعت" خلال لقائه في برنامج «دنيا تانية» مع الإعلامية «فاطمة شنآن» المذاع على قناة"ltc"، أن الدكتور صلاح توفيق لاحظ حينها الموقف وقرر بعد كل كلمة يلقيها صدقي في البيان يهمس له بجملة"يا حافي".



وأوضح "رفعت"، كيف كان يمتص الرئيس الراحل محمد أنور السادات غضب المواطنين في الكثير من المواقف التي عاصرها.