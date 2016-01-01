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فن

خالد صالح يتصدر جوجل بعد حلقة نجله مع منى الشاذلي

الجمعة 13/يوليه/2018 - 07:33 م
خالد صالح
خالد صالح
سعيد فراج
تصدر الفنان الراحل خالد صالح، مؤشرات البحث على جوجل خلال الفترة الأخيرة خاصة بعد حلقة نجله الفنان الشاب أحمد خالد صالح مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامج "معكم" عبر فضائية cbc.

وتحدث أحمد نجل الراحل خالد صالح عن بدايته الفنية، وكشف عن عدة محطات في حياة والده، فأكد أحمد أن والده كان يرفض الوساطة، ورفض أن يساعده في دخول الوسط الفني وهو على قيد الحياة.

وكشف أحمد أن خالد صالح قال له: "روح اسعى واشتغل واتمرمط الأول وتعالى بعد كده وانت شقيان عشان أساعدك".

وأوضح أحمد، أنه طلب من والده أن يعلمه التمثيل، فأعطاه (مونولوج) يحفظه، ويمثله أمامه بعد 3 سنوات، فانبهر بأدائه وقال له: "أنا خايف تطلع شاطر"، لافتًا إلى أن والده كان يخشى عليه من مصاعب المهنة ومشقتها.

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