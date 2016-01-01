تعيين الدكتور وائل الشاعر عميدا لطب بشري بني سويف



أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف ، عن صدور قرار رئيس الجمهورية رقم 314 لسنة 2018 بتعيين الدكتور وائل محمد حسنين الشاعر، عميدًا لكلية الطب البشرى لمدة ثلاث سنوات وذلك طبقًا لأحكام القانون 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات.



يذكر أن الدكتور وائل الشاعر، كان تخرج من كلية الطب القصر العيني عام 1992، وتم تعيينه نائب بقسم دراسات جراحة التجميل بكلية طب القصر العيني، ثم تدرج فى المناصب الجامعية حتى وصل إلى درجة أستاذ بذات القسم، وتم تعيينه وكيلا لكلية الطب لشئون التعليم والطلاب بجامعة بني سويف منذ 2016 حتى صدور القرار.



جدير بالذكر أن ا" الشاعر"، محكم دولي في العديد من المجلات العلمية، ومحكم في لجان ترقيات أعضاء هيئة التدريس بالمجلس الأعلى للجامعات، وعضو جمعية الجراحين، وعضو جمعية جراحي التجميل والإصلاح، وعضو لجنة البورد في العديد من المجلات الدولية.