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أخبار العالم

العدل الأمريكية : ترامب على علم كامل بشأن إدانة الروس

الجمعة 13/يوليه/2018 - 09:33 م
وزارة العدل الأمريكية
وزارة العدل الأمريكية
أش أ
أعلن نائب المدعي العام الأمريكي رود روزنشتاين، اليوم الجمعة، أنه أبلغ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن إدانة 12 روسيا متهمين باختراق اللجنة الوطنية للحزب الديمقراطي خلال انتخابات عام 2016.

وقال روزنشتاين، في مؤتمر صحفي نقلته صحيفة (ذي هيل) الأمريكية، إن ترامب على دراية كاملة بالإجراءات التي اتخذتها وزارة العدل الأمريكية اليوم، مؤكدا أن الرئيس تم إطلاعه على الأمر في وقت سابق من الأسبوع الجاري قبل توجهه إلى أوروبا.

يشار إلى أنه تم الإعلان عن إدانة الروس قبل ثلاثة أيام فقط من لقاء ترامب مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين في العاصمة الفنلندية هلسنكي.

وأكد المسؤول الأمريكي ضرورة وقوف ترامب على ما تم الكشف عنه من معلومات؛ لأنه يتعين عليه اتخاذ قرارات مهمة بالنسبة للولايات المتحدة، مشيرا إلى حاجة ترامب إلى معرفة الدليل على التدخل الأجنبي في الانتخابات الأمريكية.

وتعهد ترامب بإثارة قضية التدخل في الانتخابات مع بوتين، مؤكدا أنه سيطرح السؤال بحزم تام خلال اجتماعهما.

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