مرتضى منصور: فرجاني ساسي في الزمالك لمدة 3 سنوات

أكد المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أن عقد التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط فريق النصر السعودي ومنتخب تونس، يكون لمدة 3 سنوات.



وأضاف منصور أن ساسي يصل القاهرة خلال 48 ساعة من أجل إنهاء التعاقد وضمه رسميا لصفوف الزمالك.



يذكر أن صفقة ساسي لاعب النصر السعودي يتحمل تكلفتها كاملة المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الرياضة السعودية.

