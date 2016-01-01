17 قذيفة على إسرائيل جراء الغارات الجوية بقطاع غزة

رد فلسطينيون في قطاع غزة على غارات إسرائيلية شنت منتصف الليلة، بإطلاق قذائف على المستوطنات الإسرائيلية المحاذية للقطاع.



وأعلن الجيش الإسرائيلي:" شنت مقاتلات حربية صباح اليوم غارات على عدد من المواقع التابعة لحركة حماس، بينها نفق جنوب قطاع غزة".



وأشار الجيش إلى أن المواقع تعتبر تجمعات عسكرية لحماس، منها موقع يستخدم بواسطة حماس لتحضير بالونات، وكذلك معسكر تدريب للحركة، بحسب ما نقلت وسائل إعلام عبرية.



وبين الجيش أن هذه الغارات ردا على إصابة ضابط جيش إسرائيلي، مساء أمس، واستمرار إطلاق بالونات حارقة باتجاه إسرائيل.



وأمام هذه الغارات، ردت حركات فلسطينية بإطلاق قذائف على المستوطنات المحاذية للقطاع.



وأشار الجيش الإسرائيلي إلى أنه تم رصد إطلاق نحو 17 قذيفة صاروخية، موضحا أن منظومة القبة الحديدية اعترضت 5 منهم.

ولم تعلن أي حركة فلسطينية مسئوليتها عن إطلاق القذائف.

