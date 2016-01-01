ads
ads

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

17 قذيفة على إسرائيل جراء الغارات الجوية بقطاع غزة

السبت 14/يوليه/2018 - 05:00 ص
صدى البلد
حسن محرم
رد فلسطينيون في قطاع غزة على غارات إسرائيلية شنت منتصف الليلة، بإطلاق قذائف على المستوطنات الإسرائيلية المحاذية للقطاع.

وأعلن الجيش الإسرائيلي:" شنت مقاتلات حربية صباح اليوم غارات على عدد من المواقع التابعة لحركة حماس، بينها نفق جنوب قطاع غزة".

وأشار الجيش إلى أن المواقع تعتبر تجمعات عسكرية لحماس، منها موقع يستخدم بواسطة حماس لتحضير بالونات، وكذلك معسكر تدريب للحركة، بحسب ما نقلت وسائل إعلام عبرية.

وبين الجيش أن هذه الغارات ردا على إصابة ضابط جيش إسرائيلي، مساء أمس، واستمرار إطلاق بالونات حارقة باتجاه إسرائيل.

وأمام هذه الغارات، ردت حركات فلسطينية بإطلاق قذائف على المستوطنات المحاذية للقطاع.

وأشار الجيش الإسرائيلي إلى أنه تم رصد إطلاق نحو 17 قذيفة صاروخية، موضحا أن منظومة القبة الحديدية اعترضت 5 منهم.
ولم تعلن أي حركة فلسطينية مسئوليتها عن إطلاق القذائف.

ترشيحاتنا

ننشر التفاصيل الكاملة لأزمة ناصر ماهر مع الأهلي

طارق حامد يتقاضى 50 % من قيمة عقده مع الزمالك

قطار البدرشين انقلب وهاجر ولدت رجب

مصدر امنى ينفى قيام 3 سيدات بإلقاء جثث أطفال المريوطية

جروس: معسكر ألمانيا نموذجي وسعيد بروح لاعبي الزمالك

تنسيق 2018.. ننشر مصروفات الجامعة البريطانية في مصر

سر العربة 9 في حادث البدرشين .. الناجون: رأينا الموت بأعيننا .. فيديو وصور

في عيد ميلادها .. 6 معلومات عن سميرة محسن .. خليفة سميحة أيوب

أفراح البلد يشارك أحمد وهيا حفل عقد قرانهما بالبحيرة .. صور

الأقصر في أسبوع.. زيارة وفد شنغهاى وإجراء تجربة إخلاء وهمية لحريق فندق .. والقبض على مواطن وبحوزته 35 قطعة أثرية.. أبرز الأحداث

بدون حمية أو عمليات.. سيدة تخسر 54 كيلو جرام في عام

منتخب كرواتيا يرتدي زيه التقليدي أمام نظيره الفرنسي في النهائي

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

منة فضالي ترقص مع رامي صبري في ختام حفله بمدينة العلمين الجديدة.. صور

شاكيرا تغني في أجواء سحرية بلبنان

ننشر 100 صورة من حادث قطار البدرشين

شاهد.. محمد صلاح يرد على معجبيه على انستجرام

زوجة تحتفل بـ خلع زوجها بالبحيرة ..صور

فيديو

للأكيلة.. 5 طواجن متنوعة للشيف الشربيني
لحظة ولادة زرافة في حديقة حيوان توبيكا بأمريكا .. فيديو
أبرز فيديوهات التوك شو: وزير النقل عن حادث انقلاب قطار البدرشين: بتحصل في كل البلاد..وطبيب يزف بشرى سارة لمرضى السكر..وأقدم ماسح أحذية بالبرلمان: عاطف صدقي ألقى بيان الحكومة حافيا
6 مشروبات لا تتخلى عنها فى الصيف
صدى البلد يزور مقر مجلة البيت بمناسبة عددها السنوي..رئيس التحرير تكشف مساعي خروج مبادرة إحياء القاهرة لأرض الواقع..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

توقعاتك لنهائى كأس العالم ؟

توقعاتك لنهائى كأس العالم ؟