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اختفاء مركب صيد مصري قادمة من ميناء مصراتة الليبي

السبت 14/يوليه/2018 - 05:07 ص
اختفاء مركب صيد مصري
اختفاء مركب صيد مصري قادمًا من ميناء مصراتة الليبي
محمود زيدان
تسود حالة من الحزن والترقب بقرية برج مغيزل مركز مطوبس محافظة كفر الشيخ، عقب اختفاء مركب الصيد المسماة "الحاج حسن 2"، والتي كانت تعمل في ميناء مصراته منذ سنوات مشاركة مع أحد الليبيين .

قال أحمد نصار، نقيب الصيادين بكفر الشيخ، إن المركب انتهى عملها في ميناء مصراتة أول الشهر الجاري، وكانت متوجهة إلي بوغاز رشيد، وعلى متنها 3 صيادين وهم: محمد عبدالفتاح عبدالجواد و محمد منصور المدخوم و عبدالله محمد حسن رمضان) وجميعهم من قرية برج مغيزل.

وأضاف "نصار"، انقطعت أخبار هؤلاء الصيادين منذ حوالي 9 أيام وكان من المقرر وصول المركب إلي بوغاز رشيد في يوم أقصاه 6 يوليو الجاري، ولكن حتى الآن منقطعة كل الاتصالات بالمركب ولم يتم الوصول إلي أي معلومة عن المركب برسوها في أي ميناء بالبحر الأبيض المتوسط.

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