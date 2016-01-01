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أخبار العالم

شرطة تشيلي تداهم مكاتب أساقفة بسبب اتهامات بالانتهاك الجنسي

السبت 14/يوليه/2018 - 08:06 ص
شرطة تشيلي تداهم
شرطة تشيلي تداهم مكاتب أساقفة بسبب اتهامات بالانتهاك الجنسي
رويترز
قال مسولون إن الشرطة وممثلي الادعاء في تشيلي الذين يحققون في اتهامات بارتكاب رجال دين انتهاكات جنسية شنوا مداهمات متزامنة أمس، الجمعة، على مكاتب كبيري أساقفة مدينتين في جنوب البلاد.

وقام متخصصون في الجرائم الجنسية في وحدة التحقيقات بالشرطة في تشيلي باستجواب موظفين وضبط وثائق في مكاتب كبيري الأساقفة الكاثوليك في تيموكو وفيلاريكا جنوبي سانتياجو.

وقال متحدث باسم مكتب المدعي في تيموكو للصحفيين إن المسئولين كان معهم إذن بمصادر وثائق لها صلة بمزاعم ارتكاب موظفين كنسيين انتهاكات جنسية تعود لعام 2000.

وأضاف أنه يجري حاليا التحقيق مع خمسة قساوسة في المنطقة بشأن انتهاكات جنسية مزعومة.

وهذه أحدث مداهمات تقوم بها الشرطة والادعاء في الوقت الذي تتصدى فيه الدولة في تشيلي للكنيسة الكاثوليكية القوية التي تواجه اتهامات بالتقاعس عن التحقيق بشكل ملائم في انتهاكات تقول جماعات الضحايا إنها واسعة النطاق.

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