استشهاد فلسطيني متأثرا بإصابته برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي

أعلنت مصادر طبية فلسطينية صباح اليوم، السبت، عن استشهاد شاب متأثرًا بجراحه التي أصيب بها برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال مشاركته، يوم امس الجمعة في فعاليات مسيرة العودة الكبرى وكسر الحصار شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.





واكدت عائلة شراب في خانيونس استشهاد نجلها محمد ناصر شراب (18 عاما) متأثرا بجراحه الحرجة التي اصيب بها خلال مسيرات العودة وكسر الحصار شرق خانيونس جنوب قطاع غزة.





ودخل شراب في حال موت سريري في ساعة متأخرة من الليل الى أن أعلن عن استشهاده صباحا.واستشهد أمس طفل وأصيب عشرات المواطنين بالرصاص الحي والاختناق بقمع قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي آلاف المشاركين بفعاليات اليوم المائة لمسيرة العودة وكسر الحصار شرق قطاع غزة .



