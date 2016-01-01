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كأس العالم

تصريح مثير من شاكيرى لمحمد صلاح عقب الانضمام إلى ليفربول

السبت 14/يوليه/2018 - 08:35 ص
محمد صلاح وشاكيري
محمد صلاح وشاكيري
محمد رشاد
أشاد شيردان شاكيري المنضم حديثا الى صفوف ليفربول الانجليزي حديثا ، بمحمد صلاح نجم الريدز والحاصل على هداف البريميرليج وافضل لاعب فى الموسم الماضي.

وانتقل شاكيري من ستوك سيتي الى ليفربول بعقد يمتد الى 5 سنوات بقيمة 13 مليون باوند ، ليجاور محمد صلاح زميله السابق فى بازل السويسري.

وقال شاكيري عن محمد صلاح: ”أتى للتدريب حين كنت في بازل، لقد جاء مرتين أو ثلاث مرات، وتدربت معه، بعد ذلك ذهبت لبايرن ميونخ وهو بقي في بازل".

وأضاف : " أنا سعيد لوجوده هنا بليفربول لقد حظي بموسم أكثر من رائع وأتمنى أن يحظى بمثله مرة أخرى معنا فى الفريق".

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